Testigos del incendio de Calatorao: "Aún me tiemblan las piernas, este susto no se nos va"
Vecinos del municipio han sido testigos del inicio del fuego desde un bar próximo
El incendio originado en un taller mecánico de Calatorao, el cual se ha saldado con la muerte de un bombero de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), ha sobresaltado este mediodía a los vecinos de este municipio zaragozano. Así lo han afirmado varios de ellos en las inmediaciones del lugar en el que han tenido lugar los hechos. Desde el restaurante bar Eladio, por ejemplo, han visto un estallido de llamas y han sido los primeros en llamar a los bomberos y alertar de la situación.
“Ha salido una llamarada inmensa y el fuego ha cogido una temperatura brutal, ha sido impresionante la rapidez y el humo que se ha generado”, comentaban desde la línea de seguridad que ha colocado la Guardia Civil. Una vecina de la zona confirmaba que les han desalojado de sus viviendas en cuanto ha comenzado el incendio. “Nos han llamado puerta por puerta ante el riesgo de que las llamas se propagaran”, explicaba esta vecina junto a sus hijos. “Aún me tiemblan las piernas y este susto no se nos va”, dicen, mirando de reojo al humo que sigue saliendo.
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