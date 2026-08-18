La tragedia de Bulbuente eleva a 38 los muertos en las carreteras aragonesas en lo que va de año

La tragedia registrada este lunes en Bulbuente (Zaragoza), donde cuatro personas han perdido la vida y otra ha resultado herida muy grave tras una colisión frontal entre un turismo y un camión en la N-122, vuelve a engrosar la dramática estadística de la siniestralidad vial en Aragón. En lo que va de año, 38 personas han fallecido en las carreteras de la comunidad autónoma, cinco más que en las mismas fechas de 2025, según los últimos datos de la Dirección General de Tráfico (DGT).

El número de accidentes mortales asciende a 31, la misma cifra que se registraba a estas alturas del pasado año. La diferencia está, por tanto, en la gravedad de algunos de los siniestros ocurridos durante 2026, que han dejado un mayor número de víctimas.

La provincia de Zaragoza concentra la mayor parte de las muertes, con 21 fallecidos, siete más que en el mismo periodo del año anterior. De ellos, siete han sido en la N-122, ya que al accidente de este lunes en Bulbuente se suma otro con tres decesos en un siniestro vial en Agón, también en esta carretera y a pocos kilómetros de distancia. En las carreteras de Huesca han perdido la vida diez personas, seis menos que en 2025, mientras que en Teruel se han contabilizado siete fallecidos, cuatro más que entonces.

El accidente de Bulbuente, en el que viajaban los cuatro fallecidos y el herido muy grave en el mismo turismo, se convierte además en el siniestro vial con mayor número de víctimas mortales registrado en Aragón desde enero de 2023. Entonces, cuatro personas perdieron la vida en un choque frontal ocurrido el 27 de enero en la N-234, a la altura de Torralba de Ribota, en la comarca de Calatayud.

Aquel accidente también tuvo consecuencias devastadoras. Dos vehículos colisionaron frontalmente y, tras el impacto, ambos quedaron envueltos en llamas. Murieron el conductor de uno de los coches y los tres ocupantes del otro vehículo, un matrimonio y su hijo menor de edad.

Dos accidentes con tres muertos de junio

Hasta la tragedia de Bulbuente, los accidentes más graves registrados este año habían dejado tres fallecidos. El pasado 2 de junio, tres ocupantes de una furgoneta murieron y otros tres resultaron heridos, dos de ellos graves, en una colisión frontolateral contra un camión rígido en la A-1223, entre Monzón y Pueyo de Santa Cruz, dentro del término municipal oscense de Ilche.

Aquella misma jornada se produjo otro grave accidente en Agón, en la provincia de Zaragoza, que también dejó tres víctimas mortales. La coincidencia de ambos siniestros convirtió el 2 de junio en una de las jornadas más trágicas de los últimos años en las carreteras aragonesas, con seis fallecidos en un solo día.

Junio terminó siendo uno de los meses más negros de la siniestralidad vial en Aragón. Solo durante ese mes perdieron la vida once personas en distintos accidentes, prácticamente la mitad de las 23 víctimas mortales que se contabilizaban en la comunidad autónoma cuando finalizaba junio.

En los últimos años se han registrado otros accidentes con tres víctimas mortales. El 7 de septiembre de 2024, tres personas fallecieron en una colisión frontal entre dos vehículos en la N-II, a la altura de Fraga. Unas semanas antes, el 11 de agosto, otros tres jóvenes murieron después de que el turismo en el que viajaban se saliera de la vía en la A-22, en Castejón del Puente, y terminara incendiado.

También en junio de 2024, tres trabajadores del hotel Llanos del Hospital perdieron la vida cuando el vehículo en el que viajaban se salió de la carretera A-139, en Benasque, y cayó hasta el cauce del río Ésera.

Cinco muertos en Caspe y ocho en Navasa

El accidente de Bulbuente se sitúa así entre los siniestros más graves registrados en las carreteras aragonesas en los últimos años. Para encontrar un accidente con un número mayor de víctimas mortales hay que remontarse a febrero de 2020, cuando cinco personas fallecieron en un accidente de tráfico ocurrido en Caspe.

La mayor tragedia vial que se recuerda en Aragón se produjo en 2005, en una localidad oscense. Un devastador accidente de tráfico cerca del desvío de Navasa (término municipal de Jaca) se saldó con ocho personas fallecidas y un herido de gravedad. El trágico suceso se produjo en la carretera N-330 debido a un choque frontal violento entre una furgoneta y un vehículo todoterreno.

La investigación abierta por la Unidad de Investigación de Siniestros de la Guardia Civil deberá determinar ahora las circunstancias en las que se produjo la colisión frontal de Bulbuente, un accidente que vuelve a poner el foco sobre la siniestralidad en las carreteras aragonesas y que eleva a 38 el número de personas que han perdido la vida en la red viaria de la comunidad en lo que va de 2026.