Los bomberos despiden a su compañero fallecido en Calatorao y exigen más medios: "No queremos que esto vuelva a suceder"

El dolor por la muerte de un compañero ha vuelto a reunir este miércoles a los bomberos de la Diputación de Zaragoza. Horas después de la tragedia ocurrida en Calatorao, donde un bombero perdió la vida durante la intervención en un incendio registrado este martes en el que falleció también un mecánico, decenas de profesionales se han concentrado ante la sede de la institución provincial, en la plaza de España, para guardar un minuto de silencio y rendir homenaje a quien murió mientras trataba de salvar vidas.

Ha sido un acto de duelo, pero también de reivindicación. Los bomberos han querido aprovechar la concentración para volver a poner sobre la mesa una preocupación que aseguran llevar tiempo trasladando: la falta de personal y de medios en los parques provinciales y las dificultades para garantizar una respuesta adecuada cuando se producen emergencias de gran magnitud.

La concentración de los trabajadores se ha celebrado de forma independiente al minuto de silencio convocado por la propia Diputación de Zaragoza en recuerdo de las dos víctimas mortales del incendio de Calatorao, un acto al que también han asistido representantes institucionales. Este acto ha contado con la presencia del presidente de Aragón, Jorge Azcón; el de la institución provincial, Juan Antonio Sánchez Quero; el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, o la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, y el alcalde accidental de Zaragoza, Alfonso Mendoza, entre otros diputados y trabajadores de la entidad, bomberos y cuerpos de seguridad.

Malestar en el colectivo

Entre los bomberos, sin embargo, el homenaje tenía un significado especialmente doloroso. "El primer motivo es que lamentamos la pérdida de un compañero ayer en acto de servicio, que entregó la vida por salvar a un ciudadano y le costó la vida a él", ha resumido Luis Sánchez, bombero de la DPZ destinado en el parque de Calatayud.

La muerte del profesional ha sacudido a todo el servicio provincial. «A veces nos cuesta la vida darla por los demás», ha lamentado Sánchez, en una frase que ha resumido el sentimiento de una plantilla que todavía trata de asimilar lo sucedido en Calatorao.

"Tendríamos que estar seis y estamos cuatro"

Pero junto al homenaje, los bomberos han elevado sus reivindicaciones. Sánchez ha denunciado que los parques provinciales arrastran desde hace tiempo problemas de falta de efectivos y ha asegurado que, en algunas situaciones, las dotaciones disponibles se encuentran por debajo de las que consideran necesarias para garantizar el servicio con las debidas condiciones de seguridad.

"Tendríamos que estar en los parques seis bomberos y estamos cuatro. En algunos casos estamos dos", ha afirmado. Según ha explicado, las secciones sindicales registraron ya el pasado domingo una petición formal para reunirse con la jefatura y abordar la situación de la plantilla, los vehículos y el estado de los distintos parques.

La preocupación, según han relatado, se ha hecho todavía más evidente durante las últimas emergencias. Sánchez ha señalado que, en intervenciones recientes de especial complejidad, ha sido necesario recurrir a profesionales que se encontraban fuera de servicio para evitar que otros parques se quedaran sin cobertura. "En el incendio del otro día nos tuvimos que incorporar 12 o 14 compañeros que estábamos fuera de servicio, en nuestro día de fiesta, para que no se cerrasen parques", ha explicado.

La movilización se produjo después de que numerosos efectivos tuvieran que desplazarse al incendio de Alpartir, obligando a reorganizar el dispositivo provincial para mantener operativos otros parques. Una situación que, a juicio de los trabajadores, refleja la dificultad para responder simultáneamente a emergencias de gran envergadura sin resentir la cobertura del resto del territorio.

"Los ciudadanos tienen derecho a tener servicios públicos de calidad, vivan donde vivan, vivan en Zaragoza o vivan en Alpartir o vivan donde sea", ha defendido Sánchez.

Pendientes de una reunión con la Diputación

Los bomberos han solicitado una reunión con la Diputación de Zaragoza en un plazo de diez días para intentar abrir una negociación sobre los problemas que denuncian. Por ahora, el colectivo no concreta qué medidas podría adoptar si no obtiene una respuesta, aunque tampoco descarta que el conflicto pueda derivar en movilizaciones de mayor intensidad.

"No nos gustaría llegar a tener que hacer una huelga porque somos un servicio público esencial", ha señalado el representante de los trabajadores. "Pero si es necesario por nuestra vida, por nuestra seguridad y por la seguridad de los ciudadanos, lo haremos".

Sánchez ha insistido en que las reivindicaciones no se limitan a una cuestión laboral, sino que afectan directamente a la capacidad de respuesta ante las emergencias y a la seguridad tanto de los propios profesionales como de la población. Al ser preguntado por la muerte de su compañero, ha evitado establecer cualquier relación directa con las circunstancias del accidente, que están siendo investigadas, aunque sí ha subrayado que «cuando se cumplen las normativas como es correcto, es más difícil que esto pase».

Sobre lo ocurrido en Calatorao, ha recordado que será la investigación de la Guardia Civil la que deberá determinar las causas y circunstancias de la tragedia. "Nuestro trabajo es extinguir los incendios y rescatar a las personas. A partir de ahí, será la Guardia Civil la que se tenga que manifestar y decir qué es lo que ocurrió", ha indicado.

Ahora, la prioridad de los compañeros es acompañar a la familia del bombero fallecido y despedirle en el funeral. Después, volverán a sentarse —si la Diputación atiende su petición— para reclamar soluciones a unos problemas que consideran estructurales y que, advierten, afectan al conjunto de los servicios de emergencia.

A la concentración se han sumado también profesionales de otros cuerpos, entre ellos bomberos de la Diputación de Teruel, del Ayuntamiento de Zaragoza y del operativo de incendios forestales de Infoar, además de ciudadanos que han querido acompañarles en el homenaje.

El incendio de Calatorao ha dejado así una doble herida: la pérdida de dos vidas y, para el colectivo de bomberos, la muerte de uno de los suyos en pleno servicio. Con el silencio de esta mañana todavía reciente, el mensaje de sus compañeros ha sido también una petición para el futuro: que la tragedia no se repita. "No queremos que esto vuelva a suceder", ha concluido Sánchez.