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Compañeros del bombero fallecido en el trágico incendio de Calatorao: "Le vamos a echar mucho de menos"

Juan Luis Alonso Lete estaba destinado en el parque de La Almunia de Doña Godina

Bomberos se concentran a las puertas de la Diputación de Zaragoza por la muerte un compañero en un incendio en Calatorao.

Bomberos se concentran a las puertas de la Diputación de Zaragoza por la muerte un compañero en un incendio en Calatorao. / Javier Belver | EFE

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A. T. B.

Zaragoza

En el parque de bomberos de La Almunia de Doña Godina todavía están asimilando el duro mazazo que recibieron ayer al conocer la muerte de Juan Luis Alonso Lete, un compañero que murió en acto de servicio cuando participaba en la extinción de un incendio en un taller mecánico de Calatorao. Quienes le conocían han subrayado en conversación con este diario que se trataba de un bombero "muy vocacional", "un compañero excepcional" que había dejado huella en la capital de la comarca de Valdejalón, donde llevaba destinado unos 15 años tras haberse desempeñado antes en el parque de Cariñena y de Caspe, donde se inició en el seno de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) allá por 2003.

"Era una persona muy apreciada y querida en todos los parques. En parques tan pequeños como este -son 25 bomberos en La Almunia de Doña Godina-, todos tenemos un vínculo muy especial. Somos una gran familia", ha explicado uno de sus compañeros, quien ha insistido en que están viviendo unos momentos "muy duros" desde que tuvieran lugar los hechos ayer por la tarde. "Le vamos a echar mucho de menos. Nos cuidaba a todos. Era muy optimista, siempre veía el vaso medio lleno... y hacía unas tortillas de patata espectaculares", ha dicho este mismo bombero.

Ha sido él mismo quien ha querido poner en valor el vínculo de Juan Luis Alonso con su familia, "muy amante" de su mujer y su hija, con quienes acostumbraba a planificar viajes internacionales. "Le apasionaba viajar y le gustaba mucho la montaña", ha detallado este bombero sobre los hobbies del difunto.

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Sobre el segundo fallecido, Erno Schenaider, el alcalde de Calatorao, David Felipe, ha recordado que llegó hace unos 20 años al municipio zaragozano, formando parte de una familia "muy arraigada" y "muy querida" en el pueblo. Ante esta tragedia, el ayuntamiento ha decretado dos días de luto oficial y mañana jueves, 20 de agosto, se guardará un minuto de silencio a las 19.00 horas en la plaza España.

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