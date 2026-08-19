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Detenido un joven de 25 años en Zaragoza por conducir sin carnet

Los hechos tuvieron lugar este lunes en la capital aragonesa

Un agente de la Policía Local de Zaragoza, en un control de tráfico.

Un agente de la Policía Local de Zaragoza, en un control de tráfico. / Servicio Especial

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Luis Alloza

El verano invita a miles de zaragozanos a abandonar las calles de la capital aragonesa para disfrutar de unas merecidas vacaciones. Las principales vías de la ciudad presentan en los meses veraniegos una imagen bien distinta a la del resto del año. A pesar de la disminución del tráfico, la Policía Local de Zaragoza continúa con los controles para salvaguardar y vigilar a posibles infractores al volante.

Agentes policiales detuvieron a principios de esta semana a un joven de 25 años como presunto autor de un delito contra la seguridad vial. El infractor circulaba al volante de un turismo por la avenida San José sin haber obtenido nunca el permiso de conducir.

El suceso tuvo lugar cuando una patrulla detectó el vehículo y procedió a darle el alto para una comprobación rutinaria de la documentación. Tras solicitar el permiso de conducir al conductor, los agentes verificaron en la base de datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) que el implicado carecía de antecedentes administrativos de expedición de permiso, confirmando que nunca había obtenido el carnet de conducir para circular con vehículos a motor.

Ante la gravedad de los hechos y para garantizar la seguridad de la circulación en esta conocida vía de Zaragoza, los efectivos policiales tomaron las siguientes medidas:

  • Inmovilización del vehículo. El automóvil quedó retirado y asegurado para impedir que continuara circulando de forma irregular.
  • Citación judicial. Al investigado se le notificó formalmente la apertura de diligencias para comparecer en un juicio rápido.
  • Puesta a disposición. El detenido ha quedado a disposición de la autoridad judicial para la celebración del señalamiento.

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El Código Penal contempla en su artículo 384 penas que van desde prisión de 3 a 6 meses, multa de 12 a 24 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días para quienes conduzcan un vehículo a motor sin haber obtenido nunca el carné de conducir.

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