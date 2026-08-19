Detenido por "trucar" una bicicleta eléctrica y circular a gran velocidad, sin casco y adelantando a varios coches en el centro de Zaragoza

Una bicicleta eléctrica, pero solo de nombre. Agentes de la Unidad de Apoyo Operativo (UAPO) de la Policía Local de Zaragoza detuvieron a un conductor por un delito contra la seguridad vial después de interceptarlo cuando circulaba por la calle San Juan de la Cruz, en el distrito del Centro, con un vehículo que había sido modificado para funcionar prácticamente como un ciclomotor.

Los agentes se fijaron en la bicicleta después de comprobar que circulaba a una velocidad excesiva y que su conductor iba adelantando a otros vehículos por esta vía zaragozana. Al darle el alto y revisar el vehículo, descubrieron el motivo de sus prestaciones.

El sistema de propulsión funcionaba sin necesidad de pedalear, algo que no debería ocurrir en una bicicleta eléctrica convencional. Además, llevaba instalada una batería de grandes dimensiones que no se correspondía con las características del vehículo. En definitiva, la bicicleta había sido "trucada" para ofrecer unas prestaciones que iban mucho más allá de las permitidas para este tipo de vehículos.

Sin permiso de circulación y sin casco

La modificación no solo suponía un problema por las características del vehículo, sino también por las obligaciones que llevaba aparejadas. Al considerarlo un ciclomotor, el conductor debía contar con el correspondiente permiso, seguro y autorización administrativa para circular.

No tenía ninguno de ellos. La Policía Local denunció al conductor por conducir un ciclomotor sin permiso, circular sin el seguro obligatorio y carecer de la autorización administrativa necesaria. Además, tampoco llevaba casco en el momento de la intervención.

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Finalmente, los agentes retiraron el vehículo y lo trasladaron al depósito municipal. Una intervención que sirve también como recordatorio de que modificar una bicicleta eléctrica para aumentar su potencia o permitir que avance sin pedalear puede hacer que deje de tener la consideración de bicicleta a efectos legales y pase a estar sometida a las mismas exigencias que un ciclomotor.