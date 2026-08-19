La Guardia Civil investiga como homicidio el hallazgo de un vecino de Pamplona desmembrado en Yesa

La Guardia Civil investiga como homicidio el hallazgo de unos restos humanos en el pantano de Yesa. El descrubrimiento, que tuvo lugar el pasado 4 de agosto, ha derivado en una investigación de la Benemérita y, según ha adelantado Noticias de Navarra, la persona hallada sería un vecino de Pamplona. El trabajo de la Guardia Civil se centra ahora en identificar al autor del crimen.

Los restos humanos se encontraron en la cola del embalse de Yesa, en una zona que pertenece al término municipal de Sigüés. Según adelanta el mismo diario navarro, una familia que se encontraba realizando una excursión por los alrededores fue la que se encontró con los restos y procedió a dar aviso a las autoridades de emergencias.

La localización de los restos, entre los que se encontraba una cabeza y alguna extremidad, tuvo lugar en torno a las 19.00 horas. La ubicación era cercana a Escó y se entiende que se pudieron ver estos restos humanos gracias a que bajó el nivel del agua del pantano.

Las diligencias judiciales se han abierto en la plaza número 1 del Tribunal de Instancia de Ejea de loas Caballeros, con la intención de esclarecer lo ocurrido con el cuerpo, por la sospecha de que podría tratarse de una muerte violenta.

La investigación la ha asumido la Guardia Civil de Zaragoza, acordonó la zona. Posteriormente, el juez de guardia autorizó el leventamiento de los restos y su traslado hasta el Instituto de Medicina Legal de Aragón, para la realización de la autopsia.

Las primeras pesquisas de la Guardia Civil y los resultados de la autopsia efectuada han permitido conocer algo más del cadáver, que no estaba en un avanzado estado de descomposición. Así, se entiende que la muerte del hombre tuvo lugar poco tiempo antes de encontrarse sus restos. La autopsia, según concreta Noticias de Navarra, apuntaría a una muerte violenta, ya que el hombre habría sido descuartizado, se entiende que gracias al uso de alguna herramienta.