Varias paredes de la nave incendiada de Calatorao tendrán que ser derribadas por motivos de seguridad

Calatorao sigue de luto por la muerte de un bombero de la Diputación de Zaragoza y un trabajador de la localidad en el incendio de una nave industrial del municipio, declarado este martes por la tarde. Los trabajos en el entorno del incendio se suceden a lo largo de este miércoles, con intervenciones de los bomberos y revisiones para conocer el alcance de los daños y avanzar en la investigación.

Según ha podido saber este diario, los bomberos han tenido que sofocar una pequeña reactivación este miércoles por la mañana, para evitar que el fuego volviera a notarse en la nave industrial. Un espacio que cambiará en los próximos días, ya que fuentes municipales han confirmado que se tendrá que acomoter el derribo de algunas paredes de esta estructura por motivos de seguridad.

El alcalde de la localidad, David Felipe, y el arquitecto municipal han participado en la revisión del espacio afectado por las llamas. También se ha procedido a la retirada de un vehículo de la zona, cuyas llaves habían quedado en el interior de la nave calcinada. Además, esta revisión de los técnicos ha profundizado en la situación de las viviendas colindantes.

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El fuego calcinó también todas las instalaciones de la antigua cámara agraria y el Calatorum, un espacio de escalada que ha quedado totalmente quemado.