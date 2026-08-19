Así ha sido el regreso de los primeros realojados tras el incendio de Las Peñas de Riglos: “Estaba loca por volver a casa”

Vuelta a casa para centenares de vecinos de Santa Maria de la Peña, Villalangua, Larués, Alastuey, Arbués y Bailo que fueron evacuados por el incendio de Las Peñas de Riglos. Vuelta a casa con ganas de “volver la normalidad”, dice Eva Dieste. Tiene su segunda residencia en este último pueblo y mientras lleva una garrafa de agua a su casa cuenta: “Acabamos de aterrizar”.

Eva explica que los días evacuados, ocho, han sido de “incertidumbre”. “A veces estar fuera es peor que estar en el sitio, todo el rato buscando noticias”, expresa. Ha pasado estos días en Huesca, donde tiene su primera residencia, muy pendiente de las noticias. Confirma que su casa está en buenas condiciones, no ha sufrido daños.

En Bailo está también Lesmes Andreu, el panadero del pueblo. Esta semana ha subido a ver su negocio, para el que reclaman ayudas después de una semana parado. Su mayor preocupación ahora es el agua, y trata de enterarse de si puede utilizar la del grifo, que por ahora no es apta para el consumo, para elaborar el pan.

El horno que regenta desde hace más de 40 años ocupa su cabeza, la semana del 15 de agosto, en la que han estado evacuados, es crucial. “A peor ya no se puede ir”, afirma.

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También Alicia Laín ha vuelto este miércoles a su pueblo natal, Arbués. “Estaba loca por volver ya a casa”, comparte desde su portal. Mira y señala los pinos que plantó su padre, ahora calcinados. Aunque dentro de casa tiene un fuerte olor a humo, no tiene que lamentar dañoso. También su gata negra ha sobrevivido al fuego después de que Alicia la rescatara. “Tuve que volver a por ella”, señala.