Emotivo minuto de silencio en Calatorao en memoria del trabajador fallecido en el incendio del taller

Un fuerte y largo aplauso rompía los dos respetuosos minutos de silencio, cargados de emociones y de pena, que se han celebrado en la plaza de España de Calatorao, frente a la fachada del ayuntamiento de la localidad, en memoria del trabajador y vecino de Calatorao, Erno Schenaider, y del bombero de la DPZ Juan Luis Alonso Lete, fallecidos en el trágico incendio de Talleres Salanova del pasado martes.

A las siete de la tarde, cientos de vecinos acompañaron a su familia y a los compañeros del bombero Juan Luis Alonso Leite, quienes también se sumaron al acto en recuerdo de las víctimas.

Después del respetuoso silencio, cargado de recuerdos y de tristeza, el alcalde de la localidad, David Felipe, ofreció unas palabras en reconocimiento a los fallecidos.

Además, la familia del trabajador fallecido expresó su agradecimiento por el apoyo recibido de los vecinos de Calatorao en unos momentos tan difíciles. Desde la familia de Raúl Salanova, propietario del taller incendiado, quisieron agradecer el comportamiento de los vecinos por el esfuerzo y colaboración que prestaron en el momento del trágico siniestro y el apoyo que estos días están recibiendo.

Por su parte, la viuda del bombero hizo saber al Alcalde que se quería sumar al acto en apoyo y solidaridad con las familias de los afectados, enviando dos ramos de flores de los que le habían ofrecido en el funeral de su marido.

El alcalde David Felipe presidió el acto, acompañado de la Corporación municipal y con la presencia de Jesús Bazán, presidente de la Comarca de Valdejalón, y Marta Gracia, Diputada del Congreso (PSOE). El alcalde trasladó que las flores se colocarían en la imagen del Santo Cristo de Calatorao, en unos días especialmente sensibles por la proximidad de las fiestas patronales, que han suspendido varios de sus actos.

Finalmente, Tere Garcés,madre de Raúl, propietario del taller, excusó la presencia de su hijo por la difícil situacion que está atravesando y muy emocionada agradeció a todo el pueblo de Calatorao y a los bomberos allí presentes los esfuerzos y el riesgo que asumieron para apagar el incendio.

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Tuvo muchas palabras de cariño y afecto hacia la familia de Erno, destacando sus valores como trabajador y persona. Un fuerte y largo aplauso cerró el acto tras una tragedia que no podrá olvidarse en Calatorao.