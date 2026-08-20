La Policía investiga varias agresiones sexuales en el entorno del Parque del Agua de Zaragoza

Son, al menos, tres agresiones sexuales -o intentos- en el entorno del Parque del Agua de Zaragoza. Primero, a una mujer que paseaba a su perro; a los pocos días, a una mujer sin hogar y, ayer de madrugada, a una mujer que regresaba a casa. Y, según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, la Policía Nacional sospecha que el autor podría tratarse del mismo varón, pues están coincidiendo las descripciones que se están aportando sobre este individuo, un varón de raza negra de acuerdo a las manifestaciones efectuadas por las propias denunciantes. En cualquier caso, la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de Policía de Aragón mantiene abiertas todas las líneas de investigación para esclarecer lo que está sucediendo en la ribera del Ebro.

Sobre las 05.00 horas de este miércoles, 19 de agosto, se tuvo conocimiento de este último episodio. En esta ocasión, la Policía encontró desnuda a la víctima una vez que ella misma dio la voz de alarma a la sala del 091, lo que llevó a activar a varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana a las inmediaciones del Puente del Tercer Milenio. Allí, la mujer les informó de que acababa de sufrir una violación y de que el autor le había sustraído el teléfono móvil en el transcurso de su huida.

Otras agresiones sexuales

De inmediato, los agentes encontraron similitudes con otros episodios que a lo largo de los últimos días se venían registrando en esta zona de la ciudad. Unos días antes, por ejemplo, una mujer sin hogar había relatado que un varón de raza negra le había intentado violar tras rodearle el cuello con un cable. Pero, al pedir auxilio, el agresor se dio a la fuga sin que la Policía pudiera localizarle una vez que esta misma mujer llamó al 091, desde donde se activaron varias patrullas.

Así había sucedido unos días antes cuando un viandante dio la voz de alarma al observar que un varón -también de raza negra- tenía retenida a una mujer en unos arbustos con la intención de violarle. De hecho, ya le había desnudado. En su caso intentó interceptarle, pero no lo consiguió y, de igual modo, llamó al 091.

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Son unos detalles que ya están en manos de los investigadores de la UFAM, quienes se afanan por identificar a este individuo en el caso de que se confirme la hipótesis de que se trata del mismo varón. Por eso mismo, por ejemplo, se están revisando las imágenes de las cámaras de videovigilancia con las que pueden contar los establecimientos cercanos al lugar de los hechos.