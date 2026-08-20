Las víctimas del incendio de Calatorao murieron al caerles encima un muro del taller

La Guardia Civil sigue analizando las causas que ayer desataron un trágico incendio en un taller mecánico en Calatorao, donde fallecieron un bombero de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) y un trabajador que en ese momento se encontraba en el interior de las instalaciones. En cualquier caso, lo que sí saben los investigadores es que ambos fallecieron al caerles encima un muro, el cual les atrapó de forma sorpresiva cuando el bombero había accedido a la nave para salvar al empleado. En esclarecer lo sucedido siguen trabajando los investigadores, quienes este miércoles se desplazaron de nuevo a la nave afectada.

Allí llegaron también de nuevo los bomberos, ya que el fuego se reactivó en un falso techo, lo que llevó a los vecinos a dar la voz de alarma al apreciar desde sus casas una columna de humo. Hasta el lugar de los hechos se desplazó también el alcalde de Calatorao, David Felipe, y el arquitecto municipal para revisar el estado de la nave y conocer el alcance de los daños. En este sentido, fuentes municipales confirmaron que en los próximos días se van a tener que derribar algunas paredes de la estructura por motivos de seguridad.

La empresa afectada, 'Talleres Salanova', se encuentra en pleno casco urbano. En el momento en el que se inició el fuego, sobre las 14.00 horas de este martes, el taller estaba cerrado por vacaciones, pero un trabajador se encontraba en su interior avanzando trabajo. De ahí la celeridad de los bomberos del parque de La Almunia de Doña Godina por entrar a recortar a este empleado, con tan mala fortuna de que un muro se derrumbó y atrapó también a un efectivo del operativo de extinción, Juan Luis Alonso Lete.

Como consecuencia de todo ello, el Ayuntamiento de Calatorao emitió un bando urgente en el que solicitaba a sus vecinos que abandonaran las calles aledañas al incendio "debido a la elevada toxicidad del humo generado". Además, ayer, se recomendó el uso de las mascarilla en las zonas próximas a esta nave.

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La voracidad de las llamas, unida al material inflamable que había en el taller, como gasolina o aceites, entre otros, generó o una gran columna de un denso humo negro que continuaba siendo espesa varias horas después del inicio de las llamas. La espectacularidad del incendio congregó a vecinos cerca del siniestro, en vilo por si el fuego acababa afectando a alguna vivienda colindante, algunas de las cuales todavía permanecen desalojadas hasta que mejore la situación.