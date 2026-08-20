Dos muertes en un incendio en Zaragoza: los sindicatos reclaman que se investiguen las medidas de prevención del taller de Calatorao

UGT y CCOO han reclamando que se investigue si en Talleres Salanova de Calatorao (Zaragoza), donde hubo un incendio el pasado martes en el que perdieron la vida un bombero y un trabajador, se cumplieron los planes de emergencia y las medidas de prevención contra incendios y explosiones que es probable, han dicho, que hubieran podido evitar las dos muertes.

Estas medidas, han explicado en una concentración en Zaragoza para denunciar el fallecimiento de estos dos trabajadores, son obligatorias en talleres de automoción por el almacenamiento de sustancias combustibles como aceites, disolventes, neumáticos o el propio combustible de los vehículos.

En el suceso perdieron la vida un trabajador del taller, Erno Schenaider, de 40 años, y un bombero de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) del parque de La Almunia, Juan Luis Alonso Lete, de 56 años.

CCOO y UGT han criticado que el operativo de bomberos de la DPZ que acudió a sofocar el fuego lo hizo con personal insuficiente y sin equipo de apoyo y rescate, algo que, según los sindicatos, resulta obligatorio en intervenciones de alto riesgo.

Según han relatado, en el lugar debían estar presentes entre seis y siete bomberos, pero solo había cuatro por falta de personal, lo que retrasó casi una hora la localización del compañero fallecido.

Los representantes sindicales han asegurado que los trabajadores del servicio de bomberos de la DPZ llevan años advirtiendo de falta de recursos, respaldados por resoluciones de la Inspección de Trabajo y sentencias judiciales.

Por ello, han exigido a la empresa y a las administraciones que cumplan con su obligación legal de prevenir accidentes laborales, con mayor implicación en la prevención de riesgos y participación de los trabajadores.

La concentración ha servido también para recordar al cabo de la UME fallecido en Atarés (Huesca) mientras combatía el incendio forestal que ha afectado a la zona entre Las Peñas de Riglos y San Juan de la Peña, y para desear una pronta recuperación a los compañeros heridos.

Los convocantes han mostrado su solidaridad con las familias de las víctimas y han guardado un minuto de silencio en su memoria, bajo el lema "nadie debería morir en el trabajo".