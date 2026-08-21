Cuatro detenidos por robar una caja fuerte con 15.000 euros en una casa de Garapinillos

La Guardia Civil ha llevado a cabo una investigación que ha finalizado con la detención de un grupo criminal, compuesto por cuatro personas, presuntas autoras de un robo en el interior de un domicilio ubicado en el barrio de Garrapinillos.

El pasado 26 de abril se cometió un robo con fuerza en el interior de un domicilio del Barrio de Garrapinillos en el que fue sustraída una caja fuerte que contenía 15.000 euros en efectivo, joyas, relojes y otros efectos.

Tras el análisis de la información obtenida por las unidades de investigación de la Guardia Civil se pudo determinar que dicho ilícito se habría efectuado por personas del entorno del propietario del inmueble, ya el robo se cometió en un periodo de tiempo durante la tarde del citado día en el que el perjudicado y su familia se ausentó de la vivienda. Además, los autores del hecho conocían la ubicación de la caja fuerte y, tras forzar la puerta de acceso habrían accedido a la estancia donde se hallaba para, una vez arrancarla de la pared, transportarla envuelta en un edredón hasta un lugar próximo al inmueble donde fue hallada dicha prenda y se procedió a la apertura de la caja fuerte.

Durante estos meses de investigación los especialistas lograron obtener la identidad de los presuntos autores de los hechos, cuatro personas pertenecientes a la misma familia y que conocían al dueño de la vivienda donde se cometió el robo, así como obtuvieron indicios que evidenciaban su autoría en estos hechos.

Para llevar a cabo el robo, uno de los componentes del grupo criminal habría informado al resto de las horas en las que se iban a ausentar los moradores, para poder consumar el ilícito y, una vez obtenido el botín, lo habrían trasladado hasta su domicilio para su reparto entre todos ellos.

Noticias relacionadas

Por todo lo anterior, el pasado 13 de agosto, la Guardia Civil localizó y detuvo a los sospechosos, tratándose de 3 hombres y una mujer, españoles, de edades comprendidas entre los 26 y 48 años, todos ellos pertenecientes a la misma familia, a los que se les imputó un supuesto delito de robo con fuerza en las cosas y otro de pertenencia a organización criminal.