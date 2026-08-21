Dos detenidos por apuñalar a un cliente y un portero de una discoteca de Zaragoza

La Policía ha detenido esta semana a dos jóvenes de 24 años por una salvaje agresión que tuvo lugar el 2 de agosto en una céntrica discoteca de Zaragoza, Hïde Club, situada en la plaza Salamero. En el transcurso de la refriega resultó herido un cliente y un vigilante de seguridad del establecimiento, quienes recibieron varios navajazos a mano de uno de los dos detenidos mientras que el segundo agresor también golpeó a una de las víctimas con un vaso de cristal en la cabeza. El primero de ellos ingresó ayer en prisión mientras que su compañero quedó en libertad.

Es una investigación que ha dirigido el Grupo de Policía Judicial de la comisaría de Centro, unas pesquisas que condujeron hasta estos dos individuos tras varias semanas detrás de ellos, ya que ambos se dieron a la fuga tras cometer la agresión. A las 05.30 horas del domingo, 2 de agosto, se tuvo conocimiento de los hechos en la sala del 091, lo que llevó a movilizar a varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana hasta la plaza Salamero. A su llegada, los agentes observaron a un hombre tendido en el suelo que sangraba abundantemente por dos heridas en el vientre y en el muslo.

Heridas de gravedad

Por eso se solicitaron de inmediato la presencia de los servicios médicos mientras los mismos agentes realizaron esa primera asistencia médica al herido, quien fue trasladado de urgencia hasta el hospital Universitario Miguel Servet. Al mismo tiempo se dieron cuenta también de que en el interior de la discoteca había otro herido, precisamente, un vigilante de seguridad del establecimiento que había intercedido en la pelea que se había iniciado en la barra. En su caso presentaba también una herida por arma blanca en una pierna.

Otros agentes desplazados hasta allí salieron en busca de los agresores, aunque las batidas que realizaron por la zona resultaron infructuosas. Desde entonces los investigadores han estado analizando las imágenes de las cámaras de la discoteca, además de entrevistarse con los testigos de la agresión, con el objetivo de identificar a los dos autores.

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Entre este miércoles y jueves se les pudo localizar y detener en la capital aragonesa. Ambos pasaron ayer a disposición judicial en la Plaza número 9 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zaragoza, cuya titular, la magistrada Gema Luengo, decretó el ingreso en prisión del varón detenido por un delito de tentativa de homicidio y dejó en libertad al varón detenido por un delito de lesiones graves. Ambos suman cuatro y nueve antecedentes, respectivamente. A un tercer individuo se le identificó e investiga por un delito leve de lesiones.