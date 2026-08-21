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Tres detenidos por 46 robos en Monzón: herramientas, aceite o balizas

La Guardia Civil ha desarticulado en los últimos días a este grupo criminal

Imagen de algunos de los efectivos intervenidos por la Guardia Civil.

Imagen de algunos de los efectivos intervenidos por la Guardia Civil. / Guardia Civil

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

La Guardia Civil ha detenido a un grupo criminal compuesto por tres personas a los que se les imputan un total de 46 delitos contra el patrimonio, cometidos entre los meses de abril y mediados de agosto, en la localidad de Monzón. La investigación, llevada a cabo por el Equipo Roca de Barbastro, se inició en el mes de abril ante varios robos cometidos en el interior de vehículos estacionados en la vía pública de Monzón y en establecimientos comerciales de la misma población.

Durante dicha operación, los agentes del Equipo Roca junto con efectivos del Puesto de Monzón, analizaron los hechos delictivos cometidos en la zona y, tras el estudio de los datos obtenidos se pudo determinar que todos ellos se habrían producido por las mismas personas. Un grupo criminal que, actuando de manera coordinada, cometían los ilícitos siempre en horario nocturno, consistiendo en el forzamiento de los vehículos estacionados en la vía pública para sustraer los efectos que se hallaban en el interior.

Además, durante el dispositivo se pudo determinar que los sospechosos también serían los presuntos responsables de otros robos cometidos en diferentes establecimientos comerciales, efectuados mediante el forzamiento de puerta de acceso y posterior sustracción de efectos, así como aprovechando el descuido de los trabajadores para sustraer objetos en los establecimientos.

Tras obtener la identidad de los presuntos autores de los hechos y obtenidos los indicios que evidenciaban su autoría en los ilícitos, el pasado 17 de agosto, la Guardia Civil procedió a la detención de los sospechosos durante un dispositivo llevado a cabo en Monzón. Además, los agentes localizaron un domicilio en la misma población, en la que los detenidos almacenarían los efectos sustraídos antes de proceder a su venta entre conocidos.

Por tal motivo, a los detenidos, tres varones de nacionalidades española y marroquí, edades comprendidas entre los 22 y 30 años, vecinos de Monzón y a los que les constan antecedentes policiales, se les imputaron un total de 46 supuestos delitos contra el patrimonio (14 delitos de robo con fuerza y 32 delitos de hurto), y otro supuesto delito de pertenencia a grupo criminal.

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Los efectos que fueron recuperados durante el operativo, tratándose de diversas herramientas, brocas para taladro, garrafa de aceite, cargados de baterías, gafas de sol, balizas v-16 y un medidor de humedad, se encuentran en dependencias oficiales de Monzón, donde la Guardia Civil continúa con la investigación para la localización y entrega de los mismos a sus legítimos propietarios.

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