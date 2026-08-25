Así está la 'zona cero' del incendio de Las Peñas de Riglos dos semanas después

El origen del incendio de Las Peñas de Riglos está bajo investigación judicial. El juez envió a prisión provisional a un joven colombiano de 28 años como su presunto autor después de situarlo, con las grabaciones remitidas por el Seprona, "en el punto exacto" en el que los informes técnicos ubican el inicio del fuego. Sin darse a conocer más detalles, las primeras pesquisass apuntaron a que el origen estaría en la campa de acopios de materiales de las obras de reforma de la A-132, que dos semanas después sigue calcinada y desde la que se puede intuir el recorrido que habrían seguido las llamas.

De la campa, situada junto al pantano de La Peña, baja una rampa hecha ceniza que quemó vegetación de forma paralela al embalse, del que está separado por un camino que hizo de cortafuegos y, según muestran las imágenes, ha quedado intacto. A partir de este punto, el fuego se habría propagado y finalmente ha calcinado 14.500 hectáreas, 18.000 afectadas. El incendio obligó a evucar 19 pueblos, más de mil vecinos.

Este es el estado de la 'zona cero' del incendio de Las Peñas de Riglos. / G. de Domingo

La detención del joven de 28 años se produjo el miércoles 12 de agosto por un presunto delito de incendio forestal en relación a un fuego que se ha convertido en uno de los peores de la historia de Aragón, ya que causó la evaucación de más de mil vecinos, cercó los monasterios de San Juan de la Peña y amenazó el Monte Oroel.

Días después, el presunto autor entró en prisión provisional. Según el auto, dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Huesca y al que tuvo acceso EFE, el investigado era "la única persona que se encontraba en el lugar en ese momento", un elemento que el juez consideró objetivamente acreditado con documentación aportada por el Seprona y Ucoma.

A ello agregó la conducta del investigado después de producirse el incendio, ya que indicó que las imágenes incorporadas a las actuaciones muestran que aparece agachado en la zona donde se origina el fuego. Según el auto, un minuto después del origen del incendio fue captado por otra cámara manipulando un teléfono móvil en una explanada próxima, aunque la primera llamada al encargado no se efectuó hasta tres minutos después, resultando fallida por falta de cobertura.

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El incendio de Las Peñas de Riglos se dio por controlado el viernes pasado después de once noches con un comportamiento errático. Este domingo, una manifestación en Jaca denunció la gestión política del fuego y denunció que el operativo de incendios forestales de Aragón está infradimensionado. El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, admitió la semana que los medios eran insuficientes y habló de "multiplicarlos".