Arden de madrugada tres contenedores y un coche en Las Delicias

Los Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza han trabajado esta madrugada en la extinción de un incendio que ha calcinado tres contenedores, dos de cartón y uno de vidrio, y un vehículo en el barrio de Las Delicias. Ha sido un suceso que ha tenido lugar en la madrugada de este viernes, 26 de agosto, sobre las 05.00 horas, en la calle Pilar Sinués y Navarro, la cual conecta la avenida Madrid con una bocacalle de la avenida Navarra.

Desde el consistorio zaragozano han confirmado que el fuego no ha afectado a ninguna fachada de los bloques de pisos aledaños, si bien sí que ha causado afecciones en otros dos turismos que estaban estacionados en esta misma calle. Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una bomba urbana ligera en el transcurso de un operativo que se ha desarrollado durante 31 minutos, una vez que la voz de alarma se ha dado a las 05.09 horas.