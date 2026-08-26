Uno de los conductores atrapados por el incendio en la AP-2: "Hay un pifostio de la leche"

La desesperación ha sido la tónica dominante entre los cientos de conductores que este miércoles por la mañana han quedado atrapados en la AP-2, donde un incendio ha obligado a cortar la autopista en ambos sentidos, además de cortarse también la ARA-1. A Ángel, por ejemplo, le ha pillado por sorpresa cuando esta mañana se dirigía a la playa, a la provincia de Tarragona. Pasadas las 11.30 horas, sentido Barcelona, ha sido testigo de una retención de unos 500 metros, la cual ha aumentado de forma exponencial con el paso de los minutos hasta el punto de permanecer retenido a pie de autopista hasta bien pasadas las 14.00 horas.

"Hay una kilometrada enorme de camiones y de coches. La cosa está jodida. Hay un pifostio de la leche", ha lamentado este mismo conductor en conversación telefónica con este diario. A las horas les han desviado por la N-2, aunque, por esta carretera, la circulación también ha sido muy lenta como consecuencia del elevado volumen de vehículos que se encontraba allí.

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En su caso ha lamentado la situación de descontrol que se ha vivido en la autopista, con multitud de vehículos parados a uno y otro sentido de la vía sin posibilidad de avanzar. "Si te pilla sin gasolina ya te puedes encomendar a Dios", ha afirmado Ángel, quien ha tildado la situación de "auténtico desastre". En estos momentos, de hecho, la superficie afectada asciende a 60 hectáreas.