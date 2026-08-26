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Cortada la AP-2 por un incendio en una cuneta a la altura de Villafranca de Ebro

Incendio en la AP-2.

Incendio en la AP-2. / DGT

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El Periódico de Aragón

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Un incendio originado en una cuneta de la AP-2, a la altura de Villafranca de Ebro, en la provincia de Zaragoza, ha obligado a cortar la circulación sentido Barcelona. Según ha informado el Infoar, el fuego se ha originado a las 11.38 horas y en su extinción están trabajando dos helicópteros del Gobierno de Aragón con sendas brigadas helitransportadas, dos brigadas terrestres y dos autobombas.

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