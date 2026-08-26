Dos detenidos al caer un importante punto de venta de droga en Tarazona

La Guardia Civil, en el marco de la Operación “HOYAS”, ha desarticulado un punto de venta de sustancias estupefacientes muy activo en la localidad de Tarazona y detenido a dos personas como presuntas autoras de varios delitos.

La operación se inició en el mes de julio ante la posible existencia de una vivienda que podría estar siendo utilizada como punto de venta de drogas en Tarazona. Fruto de la información obtenida por las unidades de la Guardia Civil de dicha demarcación y, contando con la colaboración de Policía Local de la misma población, los agentes obtuvieron numerosos indicios que evidenciaban la actividad ilícita que se realizaba en dicho inmueble, además de la identidad de los presuntos responsables de estos hechos.

Con los datos obtenidos, el lunes 24 de agosto, se realizó un registro en los domicilios de los dos sospechosos, donde se localizaron multitud de efectos de ilícita procedencia, así como información relevante en la investigación relativa a la venta de sustancias estupefacientes.

Entre los efectos se hallaron varias dosis de hachís, marihuana y cocaína, un arma de aire comprimido, multitud de herramientas, joyas, relojes, cubiertos antiguos, monedas de plata y de diferentes países, candelabros y efectos religiosos. Además, en la habitación de uno de los moradores la Guardia Civil localizó un instrumento con apariencia de tarjeta que, tras su manipulación, camuflaba un arma corta de fuego y que constaba de un pequeño espacio para alojar munición real.

Por tal motivo, se procedió a la detención de los dos varones, nacionalidad española y marroquí, de 69 y 22 años respectivamente, a los que les constan antecedentes policiales y a los que se les imputaron supuestos delitos contra la salud pública por tráfico de drogas, delitos contra el patrimonio, blanqueo de capitales, receptación, pertenencia a grupo criminal y, además, a uno de ellos, tenencia ilícita de armas, los cuales quedaron a disposición judicial el mismo día de su detención.

Los detenidos se dedicarían, presuntamente, a la venta de drogas en las viviendas registradas y para realizar el cobro los clientes no solo lo harían con dinero efectivo, sino también mediante la entrega de efectos de ilícita procedencia y diverso valor.

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La Guardia Civil continúa con la investigación para determinar la procedencia del resto de efectos intervenidos. Varias de las piezas religiosas pudieran proceder de un robo ocurrido en el interior de una iglesia de Tarazona ocurrido en abril del pasado año. Con esta operación se considera desarticulado un importante punto de venta de sustancias estupefacientes en la localidad de Tarazona, unos días antes del inicio de sus fiestas patronales.