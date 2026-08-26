Dos policías evitan que una mujer se precipite desde un noveno piso en Zaragoza

La Policía Nacional evitó el pasado domingo, 23 de agosto, que una mujer se precipitara desde la ventana de un noveno piso en el centro de Zaragoza. La intervención tuvo lugar a primera hora de la tarde, después de que una llamada al CIMACC-091 alertara de la situación.

La mujer se encontraba sentada sobre el alféizar de una ventana, en un evidente estado de agitación y nerviosismo. Varios vecinos trataban de convencerla para que desistiera mientras esperaban la llegada de los agentes.

Hasta el lugar se desplazó una patrulla de seguridad ciudadana. Mientras uno de los policías mantenía el diálogo con la mujer desde la ventana de una vivienda vecina, su compañero accedió al domicilio.

Un agente logró poner a la mujer a salvo

En un momento determinado, el agente se aproximó a la mujer y la sujetó, logrando introducirla de nuevo en la vivienda antes de que pudiera arrojarse al vacío. La rápida actuación de los policías permitió evitar un desenlace fatal.

Tras poner a la mujer a salvo, los agentes solicitaron a través del CIMACC-091 la presencia de un recurso sanitario. Los facultativos atendieron a la mujer en el propio inmueble y posteriormente la trasladaron a un centro hospitalario para su valoración.

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La intervención de los agentes permitió así evitar que la situación terminara en una tragedia en pleno centro de Zaragoza.