Doce detenidos al caer una banda de venta de cocaína en Aragón

Agentes de la Policía Nacional desarticularon y detuvieron a los doce miembros de una organización criminal dedicada a la distribución de cocaína en Aragón. Se trataba de un grupo perfectamente coordinado que necesitó hasta cuatro fases para dar por desarticulada la organización. Tal era la magnitud que habían creado ocho empresas ficticias para blanquear el dinero obtenido con la distribución de estupefacientes y que no desarrollaban ningún tipo de actividad por lo que además de los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal se les imputa el delito de blanqueo de capitales. Una investigación desarrollada en cuatro fases.

La investigación comenzó a principios del mes de febrero cuando se recibió información sobre un individuo que se dedicaba a la venta de importantes cantidades de cocaína. Este individuo era conocido por los investigadores ya que había sido detenido en dos ocasiones por hechos similares.

La investigación fue avanzando, logrando identificar al máximo responsable de la organización afincada en Zaragoza, quien era el que gestionaba directamente las entregas de estupefaciente a la amplia red criminal investigada, así como recaudar el dinero por las ventas realizadas e impartía las instrucciones pertinentes a los restantes miembros de la organización. Finalmente, se detectó el envío de un nuevo cargamento de cocaína que el líder y máximo responsable de la organización gestionó para aprovisionar a la Organización, cargamento que fue recepcionado por su persona de confianza.

En fecha 24 de julio de 2026 se produjeron las primeras detenciones, al detectarse el desplazamiento del número dos de la organización a Madrid, al objeto de realizar pagos al asesor que gestionaba la constitución de las falsas empresas creadas al efecto.

Como resultado de esta primera fase, se intervino en el interior de un vehículo en la localidad de La Muela, la cantidad de 8 kilos de cocaína y 50.000 euros en billetes fraccionados. Igualmente en el interior de un vehículo en el barrio de Valdesparera se localizaron otros 4,5 kilogramos de cocaína y 70.000 euros en billetes fraccionados. Seguidamente se realizaron tres registros domiciliarios, uno en un camping, y otros dos en el barrio de Valdefierro, fue ahí precisamente en la vivienda principal que el grupo investigador detectó como punto de recepción y distribución del estupefaciente y en el cual se intervinieron más de dos kilogramos de cocaína, y una importante cantidad de dinero en billetes fraccionados.

Paralelamente se procedió a la detención del asesor y máximo responsable en lo relativo a la gestión de las empresas ficticias creadas para blanquear el dinero obtenido con la venta del estupefaciente, así como a los titulares y colaboradores de estas falsas empresas, bloqueando cuentas bancarias de las falsas empresas con 200.000 euros En esta Fase I se intervinieron 15 kilogramos de cocaína, 135.000 euros en efectivo, dos vehículos y se detuvo a siete miembros de la Organización. Una vez fueron puestos a disposición judicial y oídos en declaración se decretó PRISIÓN provisional de los dos principales miembros del entramado.

En fecha 27 de julio de 2026 se realiza la Fase II de la operación policial, procediéndose a la detención de otros dos miembros de la Organización. Se efectuaron varios registros domiciliarios en el Casco Antiguo y otro en el barrio de San José, en esta última vivienda se localizó un kilogramo de cocaína, 14 kilogramos de hachís, 14.000 euros en efectivo, así como la incautación de dos vehículos. Los detenidos en esta segunda fase después de ser oídos en declaración por la Autoridad Judicial ingresaron en prisión provisional.

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En fecha 30 de julio de 2026 se realiza la Fase III y otros dos miembros de la Organización fueron detenidos. Se realizaron registros domiciliarios en el barrio de Santa Isabel, en Montañana y en una empresa en el polígono de Malpica de Zaragoza. Interviniéndose diversas sustancias estupefacientes como cocaína, cristal, éxtasis y 10.500 euros. Los dos detenidos también ingresaron en PRISIÓN provisional.