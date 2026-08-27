La Guardia Civil averiguó el 'punto cero' del incendio de Las Peñas de Riglos por una foto que circulaba por WhatsApp

La Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) es la responsable de la investigación que permanece abierta para averiguar la causa del fatídico incendio de Las Peñas de Riglos. En unos matojos ubican el punto cero estos agentes adscritos al Seprona, quienes analizan en una diligencia la evolución de las llamas en los minutos siguientes a su inicio. Y, según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, es un estudio que viene reforzado por una fotografía que se había difundido a través de los grupos de WhatsApp de los lugareños, un archivo al que los investigadores dan "veracidad" ya que muestra el estado del fuego "en un momento muy próximo a su inicio".

Así consta en una de las diligencias aportadas al juez instructor, en la cual también acompañan otra fotografía de este mismo punto, la cual se tomó el 11 de agosto, solo un día después de que se declarara este incendio. Pero, más allá de este archivo, los agentes también subrayan en esta misma diligencia que la hipótesis defendida inicialmente por el operario investigado, la afirmación de que el fuego procedía de un parking en desuso, queda descartada porque, en ese caso, el origen se situaría en la zona sureste de la campa de acopio de materiales para reformar la A-132.

Viento de componente sur

"La zona de inicio se ha conctretado muy próxima a donde se ve al detenido agacharse (zona sur), iniciando allí el fuego en varias direcciones y siendo una de ellas totalmente descendente por la ladera. Lo que concuerda prácticamente en su totalidad con la descripción que un testigo hace del estado en que se encontraba el incendio cuando él llegó al lugar, que parecía lineal por la parte de arriba, al borde de la explanada", exponen los investigadores en esta misma diligencia, un hecho "muy significativo" a su juicio porque en las imágenes se aprecia viento de componente sur.

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En este sentido sí que dan credibilidad a la declaración prestada por dos testigos que ayudaron en "un principio" a la extinción del incendio. En cualquier caso, en esta diligencia se aclara que estas averiguaciones se iban a completar en otro informe "más concreto, detallado y pormenorizado". En estos momentos, la investigación se dirige contra un operario colombiano de 28 años que ayer quedó en libertad al considerar la Audiencia Provincial de Huesca que no existen "mayores indicios" que su presencia "en el lugar y momento" en que se originó el fuego.