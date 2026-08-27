Esta es la multa que tendría que pagar una familia francesa atrapada nueve días en una zona de un embalse de Huesca donde no podían estar

Una odisea, la de permanecer atrapados nueve días seguidos en el pantano de La Sotonera, y un agujero en el bolsillo, el importe económico que va a tener que abonar esta familia francesa por introducirse en una zona en la que está prohibida la circulación. Así ha culminado el periplo de Lorush, su pareja y su hija de cinco años por tierras oscenses, pues el camión de once toneladas en el que viajaban sucumbió ante el fango del embalse, ya que se trata de una zona que acostumbra a estar sumergida bajo el agua. Pero, a estas alturas del verano, el nivel del agua había bajado tanto que terminó jugándole una mala pasada en lo personal y en lo económico.

"Al principio se hizo más fácil porque podíamos hacer vida normal, pero una vez que empezó a inclinarse era imposible. Yo dormía prácticamente vertical y no podíamos casi ni cocinar, estábamos cerca de los 45 grados de inclinación, parecía que estábamos en el Titanic", explicó ayer a este diario Lorush, quien detalló las peripecias que tuvieron que realizar para, finalmente este lunes, superar la situación.

En este sentido, desde la familia tuvieron que contactar con diversas empresas de tractores y maquinaria pesada, aunque acabaron descartando su participación en el operativo por las dificultades que planteaba el terreno, lo que llevó a pedir auxilio a través de las redes sociales. Y encontraron la solución. Un conductor británico recorrió más de dos horas con un camión 8x8 para llegar a la zona y rescatar el camión del barro.

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"Cuando parecía que veíamos la luz, siempre se torcía algo. Hubo un momento que pensé que nos quedaríamos ahí para siempre", contó Lorush. Además, para más inri, el seguro del vehículo no cubría este tipo de rescate, lo que llevó a movilizarse por las redes sociales. En cualquier caso, antes de que lo consiguieran, varios voluntarios ya habían acudido a la zona para escarbar alrededor del vehículo y abrir un camino que permitiera su estabilización, pero la lluvia de una noche, la del pasado sábado, todavía volvió a empeorar las condiciones.