Un nuevo incendio obliga a cortar la AP-2 a las puertas de Zaragoza

Un nuevo incendio originado en una cuneta de la AP-2, a la altura de Villafranca de Ebro, en la provincia de Zaragoza, ha obligado a cortar por humo la circulación sentido Cataluña. El tráfico hacia la capital aragonesa, de momento, no está cortado y los vehículos circulan con normalidad. Una fuerta humareda ha afectado a numerosos trabajadores que salían de trabajar de los polígonos industriales cercanos a la zona donde ha tenido lugar el fuego.

Ayer, en la misma zona, también se registró un fuego que calcinó 60 hectáreas y obligó a cortar la circulación en ambos sentidos a mitad de mañana. Las llamas en el día de ayer se originaron en torno a las 11.38 horas. Este pasado miércoles se registraron filas de coches kilómetricas que afectaron a numerosos conductores. "Hay una kilometrada enorme de camiones y de coches. La cosa está jodida. Hay un pifostio de la leche", informó un conductor a este diario en el día de ayer.

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Se trata del tercer incendio que tiene lugar este verano en la AP-2. El primero tuvo lugar a principios de mes a la altura de la localidad de Osera de Ebro. Los dos siguientes han tenido lugar con apenas un día de diferencia en el término de Villafranca de Ebro.