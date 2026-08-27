Una persecución por Zaragoza acaba con un detenido en la A-68 a la altura de Monzalbarba
El conductor, de 28 años, fue interceptado a la altura de Monzalbarba tras una huida en la que realizó maniobras bruscas, circuló a gran velocidad y llegó a acometer contra el vehículo policial.
La Policía Local de Zaragoza ha detenido a un hombre de 28 años como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducir con temeridad manifiesta y de otro delito de atentado contra los agentes de la autoridad. Los hechos ocurrieron este miércoles, 26 de agosto, sobre las 19.15 horas, en las inmediaciones de la avenida Ciudad de Soria, junto a la estación intermodal.
La intervención comenzó cuando una patrulla de la Unidad de Motoristas que prestaba servicio ordinario en la zona observó un vehículo que llamó la atención de los agentes por el fuerte ruido que emitía su tubo de escape. Al intentar darle el alto, el conductor reaccionó de forma brusca y emprendió la huida por vía urbana en dirección a la salida de la ciudad.
Según la información policial, durante la persecución el conductor realizó maniobras bruscas, circuló a gran velocidad y cambió de carril de forma constante, poniendo en riesgo al resto de usuarios de la vía. Además, llegó a acometer contra el vehículo policial durante su intento de escapar.
Interceptado en la A-68, a la altura de Monzalbarba
La huida continuó hasta la A-68, donde la densidad del tráfico obligó al conductor a reducir la velocidad. Fue entonces cuando los agentes lograron interceptar el vehículo a la altura del barrio de Monzalbarba.
La rápida coordinación de la Unidad Central de Operaciones permitió que varias patrullas de la Policía Local se desplazaran hasta el lugar para colaborar en la intervención. El conductor, según las mismas fuentes, ofreció resistencia activa en el momento de la detención.
Finalmente, el hombre fue arrestado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducir con temeridad manifiesta, al poner en peligro concreto la integridad de otras personas, y de un delito de atentado contra los agentes de la autoridad.
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