Siniestralidad laboral
Dos trabajadores quedan atrapados tras el derrumbe de una casa en Sariñena
El percance ha tenido lugar este mediodía en una vivienda de tres plantas situada en la calle José Fatás
Dos trabajadores de una empresa de derribos han quedado atrapados este jueves al sufrir un derrumbe cuando trabajaban en una casa de Sariñena. A las 12.00 horas, aproximadamente, se ha recibido el aviso por este percance que ha tenido lugar en una vivienda de tres plantas situada en la calle José Fatás (21), en cuya demolición estaban trabajando estos dos operarios además de un tercero, quien ha podido salir por sus propios medios. En el lugar de los hechos trabajan bomberos de la Diputación Provincial de Huesca (DPH) sin que, en estos momentos, se conozca el estado de los dos atrapados.
Según ha confirmado el alcalde de Sariñena, Francisco Villella (PAR), se trata de una casa deshabitada que estaba derribando una empresa especializada en este tipo de trabajos. Desde la DPH han explicado que allí están trabajando varias dotaciones de bomberos, además de solicitarse un refuerzo a los bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza y del Ayuntamiento de Huesca. Más allá de las mismas labores de rescate, los bomberos también están verificando el estado del edificio para evitar nuevos derrumbes. En cualquier caso hay muchos escombros.
Hace solo una semana, el pasado miércoles, un operario de un taller mecánico de Calatorao y un bombero de la Diputación Provincial de Zaragoza fallecieron tras un incendio en un taller mecánico de este municipio perteneciente a la Comarca de Valdejalón. Al bombero, de hecho, se le cayó encima un muro del taller una vez que había accedido a su interior para poner a salvo al trabajador.
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