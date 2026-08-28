13 rescates en cinco días en el Pirineo: rotura de vértebras, fractura de cadera o extravíos

La Guardia Civil ha informado este viernes de los 13 rescates que los especialistas del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) efectuados a lo largo de esta misma semana. A las 21.30 del domingo y finalizado a las 02.20 horas del lunes, se recibió un aviso del 112, comunicando que dos escaladores se habían extraviado mientras realizaban la Vía Ferrata Tossal de Miravet (Bonansa). Durante la actividad no fueron capaces de encontrar el camino de retorno, habiendo caído la noche y estar ateridos de frío. Fueron evacuados a pie y en vehículo oficial hasta su vehículo particular. No existen imágenes

A las 20.00 horas del día 23 de agosto y finalizado el día 24 de agosto a las 03:00 horas se recibió aviso de 112 comunicando que una montañera que realizaba la actividad en el Pico Mandilar (Panticosa) se encontraba enriscada no pudiendo continuar. La víctima es una mujer de 21 años y vecina de Alicante, la cual se encontraba ilesa. A las 13.30 horas se recibió aviso del 112 para el rescate de un barranquista que se encontraban realizando la actividad en la Boca del Infierno (Hecho) y no podía continuar. La víctima es un varón de 57 años de edad y vecino de Madrid, que presentaba una lesión grave por una rotura en una vértebra lumbar.

A las 17.00 horas se recibió aviso a través del 112 para el rescate de un senderista y sus dos perros, que realizaba la actividad cerca del río, acabando en una isleta rodeados de agua sin posibilidad de continuar. Tras activar a GREIM Benasque y Unidad Aérea Benasque, se procede al recate de un varón de 63 años de edad, vecino de Mallorca, y sus dos perros, los cuales se encontraban ilesos.

Martes 25 de agosto

A las 18.40 horas se recibió aviso a través del 112 para el rescate de un montañero que realizaba la actividad en la Brecha de Ledormeur (Sallent de Gállego) el cual se encontraba enriscado. Tras activar a GREIM Panticosa y Unidad Aérea de Huesca, se localiza a la víctima, un varón de 26 años de edad, vecino de Zaragoza, el cual no presentaban lesiones. También se procede a evacuar al alterante, un varón, de 40 años de edad, vecino de Zaragoza, el cual se encontraba ileso. Fueron evacuados a la helisuperficie de Panticosa y transferidos en vehículo oficial a la localidad de Sallent de Gállego.

Miércoles 26 de agosto

A las 10.10 horas se recibió aviso a través del 112 para el rescate de un guía de montaña que realizaba la actividad como guía de un grupo en la Vía Ferrata del Sorrosal (Broto) por un desprendimiento de piedras que le habían alcanzado. Tras activar a GREIM Boltaña y Unidad Aérea Benasque, se localiza a la víctima, un varón, de 37 años de edad y vecina de Broto, el cual presentaba una posible fractura de cadera.

A las 17.00 horas se recibió aviso a través del 112 para el rescate de un senderista, que realizaba la actividad en la zona del Refugio de Respomuso (Sallent de Gállego), debido a su imposibilidad de continuar. Tras activar a GREIM Panticosa y Unidad Aérea Huesca, se procede al recate de un varón de 61 años de edad, vecino de El Campello (Alicante), el cual presentaba una posible rotura de isquio por una sobrecarga muscular.

Jueves 27 de agosto

A las 09.40 horas se recibió aviso a través del 112 para el rescate de un senderista que realizaba la actividad en la zona del Refugio de Goritz (Fanlo), por imposibilidad de continuar. Tras activar a GREIM Boltaña y Unidad Aérea Benasque, se localiza a la víctima, un varón de 47 años de edad, vecino de Santa Eugenia (Illes Balears), por una posible gonalgia derecha a causa de la sobrestimación de sus posibilidades.

A las 11.45 horas se recibió aviso a través del 112 para el rescate de una montañera que realizaba alta montaña en la Faja Escuzana (Torla- Ordesa) por imposibilidad de continuar, así como a su acompañante. Tras activar a GREIM Boltaña, se localiza a una mujer de 36 años de edad, vecina de Altea (Alicante) la cual presentaba un ataque de pánico (ilesa), y a un varón de 41 años de edad, vecino de Torrent (Valencia) que se encontraba ileso.

A las 13.40 horas se procede al rescate de un senderista que realizaba la actividad en la zona del mirador Cañón de Añisclo (Fanlo), por imposibilidad de continuar. Tras activar a GREIM Boltaña y Unidad Aérea Benasque, se localiza a la víctima, un varón de 31 años de edad, vecino de Sabiñánigo (Huesca), por una posible reacción alérgica. La víctima se desplaza acompañada de familiares a centro de salud en su vehículo particular.

A las 13.50 horas se recibió aviso a través del 112 para el rescate de una barranquista que realizaba la actividad en el barranco Viandico (Fanlo), que había saltado a una poza de agua. Tras activar a GREIM Boltaña y Unidad Aérea Benasque, se localiza a la víctima, una mujer de 44 años de edad, vecina de Toledo, por una posible fractura vertebral. Fue evacuada a la helisuperficie de bomberos forestales.

A las 14.50 horas se recibió aviso a través del 112 para el rescate de una senderista que realizaba la actividad en la zona del Refugio de Goritz (Fanlo), por imposibilidad de continuar. Tras activar a GREIM Boltaña y Unidad Aérea Benasque, se localiza a la víctima, una mujer de 31 años de edad, vecina de Manresa (Barcelona), por dolor en la rodilla a causa de problemas físicos.

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A las 17.30 horas se recibió aviso a través del 112 para el rescate de dos senderistas que realizaba la actividad en el Pico Tozal de Guara, Collado Chemelosas (Nueno), los cuales se había extraviado durante la práctica de la ruta circular. Tras activar a GREIM Huesca y Unidad Aérea Huesca se localiza a ambas personas, dos varones de 26 años de edad, vecinos de Madrid, los cuales se encontraban ilesos. Fueron evacuados hasta la zona donde se encontraba estacionado su vehículo particular para continuar por sus propios medios