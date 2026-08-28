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Arden dos contenedores en el centro de Zaragoza

Los hechos han tenido lugar en la calle José Luis Pomarón

Dos contenedores calcinados en la calle José Luis Pomarón, entre el Camino de las Torres y el paseo La Mina.

Dos contenedores calcinados en la calle José Luis Pomarón, entre el Camino de las Torres y el paseo La Mina. / Jaime Galindo

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

Dos contenedores de cartón han quedado calcinados este viernes en la calle José Luis Pomarón, una céntrica vía de Zaragoza que conecta el Camino de las Torres y el paseo La Mina. Son unos hechos que han tenido lugar a las 14.50 horas. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado los Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza, desde donde se ha activado a una bomba urbana ligera para extinguir las llamas. Ha sido un operativo que apenas se ha prolongado unos 27 minutos.

También esta semana, en la madrugada de este miércoles, los Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza trabajaron en la extinción de un incendio que calcinó tres contenedores, dos de cartón y uno de vidrio, y un vehículo en el barrio de Las Delicias. Desde el consistorio zaragozano confirmaron que el fuego no afectó a ninguna fachada de los bloques de pisos aledaños, si bien sí que ha causó afecciones en otros dos turismos que estaban estacionados en esta misma calle. Hasta el lugar de los hechos se desplazó una bomba urbana ligera en el transcurso de un operativo que se ha desarrollado durante 31 minutos, una vez que la voz de alarma se ha dado a las 05.09 horas.

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A mediados del pasado mes de julio, el saábado día 25, un incendio originado en un contenedor de la calle Antonio Cánovas se propagó rápidamente a otro contenedor y dos vehículos, quedando inutilizados ambos, especialmente una furgoneta que estaba estacionada frente al portal del número 7.

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