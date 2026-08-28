La Fiscalía pide el volcado de dos móviles intervenidos al trabajador investigado por el incendio de Las Peñas de Riglos

Un Iphone 17 Pro y un Samsung. Son los dos teléfonos móviles que la Guardia Civil intervino al operario detenido por el incendio de Las Peñas de Riglos, unos dispositivos que la Fiscalía ha solicitado ahora que se analicen al considerar que pueden albergar "información de especial relevancia" para la investigación. Y, según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, el principal motivo es una fotografía que se tomó instantes después del inicio del fuego por si "pudiera haber sido realizada por el propio investigado", según las hipótesis que se manejan en estos momentos de la investigación.

Así consta en el auto del ministerio fiscal, en cual alude al último informe emitido por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA), en el cual concluye la Guardia Civil que la causa "más probable" es la aplicación directa de fuego sobre combustible vegetal. En cualquier caso, los investigadores pudieron averiguar el punto cero del incendio a raíz de esa fotografía, la cual se tomó en "un momento muy próximo" a su inicio según consta en una de las diligencias.

"Información relevante"

"El análisis integral de los dispositivos podría aportar información relevante para esclarecer las cirunstancias concurrentes, verificar la versión ofrecida por el investigado y determinar la posible participación o conocimiento de terceras personas, incluidos compañeros de trabajo cuya actuación pudiera guardar relación con los hechos objetos de investigación", razona el fiscal a la hora de efectuar dicha solicitud ante la Plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Jaca, ante quien también pone de manifiesto que el análisis de los móviles podría aportar información sobre la "posible participación o conocimiento de terceras personas".

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