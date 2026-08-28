Un segundo detenido por un aluvión de robos en trasteros y coches de Zaragoza

Agentes de la Policía Nacional detuvieron al segundo multirreincidente investigado por su presunta implicación en numerosos robos con fuerza cometidos durante los últimos meses en los distritos de Delicias y Centro de Zaragoza. La investigación está relacionada con una anterior la desarrollada por el Grupo de Judicial de la Comisaría de Delicias que permitió detener el pasado 11 de agosto a otro hombre por cometer varios robos en trasteros. En aquella investigación se esclarecieron al menos 40 robos con fuerza cometidos principalmente en grandes urbanizaciones y complejos residenciales de Zaragoza.

Tras aquella detención, los investigadores continuaron recibiendo nuevas denuncias de vecinos afectados por robos en trasteros de diferentes comunidades, lo que motivó que las pesquisas permanecieran abiertas. Los agentes comprobaron nuevamente un patrón común. Los robos se concentraban en un reducido espacio temporal y geográfico y se producían principalmente durante la madrugada en grandes urbanizaciones o complejos residenciales con numerosos trasteros y diferentes vías de acceso.

Los autores aprovechaban las horas de menor actividad para acceder a las zonas comunes y violentar varios trasteros de una misma comunidad, una forma de actuar que ya había sido detectada durante la primera investigación. La madrugada del pasado 24 de agosto se habían producido en un mismo garaje comunitario diez robos con fuerza en trasteros y otro en el interior de un vehículo. Ante la posibilidad de que el autor pudiera regresar, un policía nacional fuera de servicio realizó la noche siguiente una vigilancia discreta en el interior del garaje.

Sobre las 04:00 horas del 25 de agosto, el agente escuchó varios ruidos y sorprendió a un individuo rebuscando en el interior de un turismo. Al percatarse de su presencia, el sospechoso abandonó rápidamente el garaje mientras trataba de justificar que el vehículo era de su propiedad. El policía comenzó a seguirlo discretamente por la vía pública mientras comunicaba los hechos al CIMACC 091.

En cuestión de minutos, una patrulla de Seguridad Ciudadana llegó a la zona procediendo a su detención. Entre los efectos que portaba fueron localizados un cortafríos metálico, linternas, llaves de vehículos, un rompecristales y otros objetos. La investigación posterior desarrollada conjuntamente por agentes del Grupo de Judicial de la Comisaría de Delicias y la Brigada Provincial de Policía Científica permitió relacionar al detenido con diferentes hechos cometidos en las últimas semanas.

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En concreto, se le imputan dos delitos de robo con fuerza en interior de vehículo, cuatro delitos de robo con fuerza en trasteros de comunidades de propietarios (con alrededor de una treintena trasteros afectados) y un delito de robo con fuerza en una peluquería. El detenido, que fue arrestado en cuatro ocasiones entre los meses de mayo y agosto por delitos contra el patrimonio, pasó ayer por la tarde a disposición del Tribunal de Instancia en funciones de guardia, quedando posteriormente en libertad con cargos.