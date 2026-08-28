Vecinos desalojados en la plaza Santa Domingo: "Hay grietas en todos los lados"

Con ventiladores y con bolsas llenas de ropa. Así esperaba una pareja de vecinos que este viernes por la mañana se ha visto obligada a abandonar el piso en el que reside en el número 17 de la plaza Santo Domingo de Zaragoza, un edificio del que se ha ordenado su desalojo por riesgo de derrumbe. En su caso residen allí de alquiler desde hace tres años y comparten comunidad de vecinos con otra decena de residentes que han corrido la misma suerte, entre los cuales se encuentran cuatro menores de edad.

"Ha habido una avería, una fuga de agua, se han mojado y se han podrido las vigas de madera y han mandado desalojar. Ha sido todo muy rápido", ha comentado esta pareja de vecinos, quienes han agradecido a los Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza que les hayan brindado casi dos horas para recoger sus enseres personales, los cuales han depositado en la calle mientras esperaban la llegada de unos amigos para cargarlos en el maletero y trasladarlos a un piso situado en el barrio de Las Fuentes. Es la vivienda que el Ayuntamiento de Zaragoza ha puesto a su disposición hasta que puedan regresar a casa, aunque no parece que vaya a ser pronto. "Nos han dicho que la situación se puede alargar hasta seis meses", han relatado.

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Ha sido esta misma pareja quien ha aclarado que es "la primera vez" que sufren un percance así en el inmueble, pese a que las casas son "muy viejas". "Los bomberos han empezado a mirar y han visto grietas en todos los lados. A la vecina de arriba se le estaba hundiendo el suelo de la cocina", han detallado ambos.