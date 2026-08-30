Una madre y su hija mueren tras un incendio en un bar de Cedrillas
Una mujer y su hija han muerto este domingo por la tarde tras un incendio originado en un bar de Cedrillas, el bar 'Cedrún', el cual ha afectado a la vivienda situada justo encima del establecimiento hostelero, donde residían las dos víctimas.
Hasta el lugar de los hechos, el número 7 de la calle Rey Juan Carlos I, se han desplazado cuatro bomberos, dos oficiales y el jefe de Guardia, todos ellos pertenecientes a la Diputación Provincial de Teruel (DPT), además de un voluntario procedente del vecino municipio de Alcalá de la Selva. Desde la DPT han explicado que los efectivos han logrado contener las llamas para evitar que alcanzaran el tejado del inmueble, si bien en estos momentos todavía están trabajando en la extinción.
Por el momento, se desconocen las causas de este trágico incendio, cuyas fatales consecuencias han consternados a este pequeño municipio turolense. En este sentido, desde la Guardia Civil han asumido la investigación para esclarecer lo sucedido.
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