Un detenido huye por la ventanilla de un coche patrulla en Zaragoza

Youssef E. M. había sido detenido por acosar a una amiga, la Policía le había introducido en el coche patrulla y, por supuesto, los agentes le habían colocado los grilletes. Aún así, este marroquí de 35 años no había dicho su última palabra. Porque, en un visto y no visto, saltó por la ventanilla que ya había reventado a golpes y, pese a caer de cabeza contra el suelo, salió corriendo de allí, de la calle Mefisto, junto a la plaza de los Sitios. Al final volvió a ser detenido, en esta segunda ocasión, por un delito de atentado a la autoridad.

Uno de los agentes, de hecho, sufrió una fractura del quinto metacarpiano de la mano derecha, tal y como consta en el parte de lesiones que le hicieron en el hospital Viamed Montecanal. Y es que este individuo se enzarzó con los agentes desde el mismo momento en el que le comunicaron que quedaba detenido. Al introducirle en el coche, por ejemplo, comenzó a propinar golpes a la ventanilla y, de hecho, logró arrancarla por completo mientras amenazaba de muerte a los agentes. "¡Os voy a matar a vosotros y a vuestras familias!", les dijo.

A la fuga

A uno de ellos le propinó varias patadas en la mano derecha y, al dejarle malherido, aprovechó para lanzarse por la ventanilla y darse a la fuga, aunque no pudo ir muy lejos porque sus compañeros le dieron alcance a los pocos metros. Al registrarle, los agentes le intervinieron 1.520 euros en efectivo, repartidos en 28 billetes de 50 euros, 5 billetes de 20 euros, 1 billete de 10 euros y 2 billetes de 5 euros, los cuales entregaron en las dependencias de la comisaría de Actur-Rey Fernando junto al parte médico del agente herido, a quien representa el abogado Marco Antonio Navarro en representación del sindicato Jupol.

Son unos hechos que tuvieron lugar en torno a las 18.00 horas de este miércoles, 26 de agosto, en la calle Mefisto, en el centro de Zaragoza. Hasta el lugar de los hechos se desplazó una dotación de la Brigada de Seguridad Ciudadana una vez que la sala del 091 recibió una llamada en la cual se comunicaba que dos policías militares tenían inmovilizado a este individuo por las molestias que había originado a una vecina. Al llegar, los agentes se entrevistaron con una mujer, quien les dijo que su amigo Youssef se había personado en su domicilio.

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Pero, al ver que ella se encontraba con su novio, el marroquí se envalentonó y se puso agresivo. Incluso llegó a desnudarse e intentar besa a su amiga según declaró ella misma a los agentes, ante quienes también manifestó que se había armado con una tijeras.