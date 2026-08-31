Cedrillas decreta dos días de luto por la muerte de una madre y su hija en el incendio de su vivienda

El Ayuntamiento de Cedrillas (Teruel) ha decretado dos días de luto en la localidad, a partir de hoy, por el fallecimiento ayer de una mujer de 32 años y su hija, una menor de 9, en un incendio declarado en un restaurante de la localidad, el restaurante Asador Cedrún, según han informado a EFE fuentes municipales y ha confirmado EL PERIÓDICO.

Durante el periodo de luto, las banderas oficiales de la localidad ondearán a media asta y el municipio suspende todas sus actividades en memoria y duelo por las víctimas. Fuentes municipales recalcaron que lo ocurrido en el municipio fue "una tragedia" y han declarado que la vivienda continúa precintada, ante la investigación abierta por la Guardia Civil para esclarecer los hechos y el posible origen del fuego.

Cabe recordar que en el incendio fue evacuada una tercera persona de la primera planta del edificio en el que se ubicaba el restaurante por una posible intoxicación.

El aviso del incendio, iniciado en la parte baja del edificio y que se extendió al resto de plantas con mucha fuerza y rapidez, se recibió sobre las 17.24 horas y el fuego quedó extinguido a las 19.20 horas.

La unidad de Policía Judicial de la Comandancia de Teruel se ha hecho cargo de la investigación de este suceso acaecido en un municipio de unos 650 habitantes, a la que se sumará la unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil de Valencia.

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Por ahora no han trascendido detalles sobre el sepelio de las víctimas, una madre y su hija que apenas llevaban un mes en esta localidad turolense.