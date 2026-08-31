Cedrillas decreta dos días de luto por la muerte de una madre y su hija en el incendio de su vivienda
La Guardia Civil de Teruel sigue investigando las causas que pudieron originar el fuego y se encuentra este lunes en el edificio incendiado tomando muestras y recabando información
El Ayuntamiento de Cedrillas (Teruel) ha decretado dos días de luto en la localidad, a partir de hoy, por el fallecimiento ayer de una mujer de 32 años y su hija, una menor de 9, en un incendio declarado en un restaurante de la localidad, el restaurante Asador Cedrún, según han informado a EFE fuentes municipales y ha confirmado EL PERIÓDICO.
Durante el periodo de luto, las banderas oficiales de la localidad ondearán a media asta y el municipio suspende todas sus actividades en memoria y duelo por las víctimas. Fuentes municipales recalcaron que lo ocurrido en el municipio fue "una tragedia" y han declarado que la vivienda continúa precintada, ante la investigación abierta por la Guardia Civil para esclarecer los hechos y el posible origen del fuego.
Cabe recordar que en el incendio fue evacuada una tercera persona de la primera planta del edificio en el que se ubicaba el restaurante por una posible intoxicación.
El aviso del incendio, iniciado en la parte baja del edificio y que se extendió al resto de plantas con mucha fuerza y rapidez, se recibió sobre las 17.24 horas y el fuego quedó extinguido a las 19.20 horas.
La unidad de Policía Judicial de la Comandancia de Teruel se ha hecho cargo de la investigación de este suceso acaecido en un municipio de unos 650 habitantes, a la que se sumará la unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil de Valencia.
Por ahora no han trascendido detalles sobre el sepelio de las víctimas, una madre y su hija que apenas llevaban un mes en esta localidad turolense.
- Uno de los conductores atrapados por el incendio en la AP-2: 'Hay un pifostio de la leche
- Un incendio forestal calcina 60 hectáreas y obliga a cortar la AP-2 a la altura de Villafranca de Ebro, cerca de Zaragoza
- Muere uno de los trabajadores atrapados por el derrumbe de una casa en Sariñena
- Una madre y su hija de 9 años mueren tras un incendio en un bar de Cedrillas
- Esta es la multa que tendría que pagar una familia francesa atrapada nueve días en una zona de un embalse de Huesca donde no podían estar
- La Audiencia de Huesca pone en libertad al detenido por el incendio de Las Peñas de Riglos
- Un nuevo incendio obliga a cortar la AP-2 a las puertas de Zaragoza durante una hora
- Un detenido huye por la ventanilla de un coche patrulla en Zaragoza