Herido muy grave un parapentista tras precipitarse por una ladera en un municipio de Teruel

El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) rescató el pasado viernes a un parapentista que resultó herido muy grave tras haberse precipitado unos 20 metros por una ladera en el municipio de El Pobo, en la provincia de Teruel. El afectado fue transportado en helicóptero al hospital Miguel Servet de Zaragoza, donde ingresó con pronóstico muy grave.

El 112 alertó del accidente del parapentista sobre las 17.20 horas, cuando se desplazó hasta el lugar de los hechos una patrulla de Seguridad Ciudadana del puesto de Santa Eulalia del Campo y el GREIM de Mora de Rubielos. Tras evaluar la inaccesibilidad de la zona y las lesiones del deportista, se activó la Unidad de Helicópteros de la Guardia Civil (CUCO) con base en Huesca. A las 19.45 horas del viernes, los especialistas en rescates lograron la extracción aérea del herido.

Aragón llega al final de un verano negro que ha dejado dos parapentistas fallecidos entre julio y agosto y al que ahora se suma un herido muy grave. El primer accidente mortal tuvo lugar el 11 de julio, cuando un vecino de Castejón de Sos de 75 y con experiencia en este deporte vio su vida truncada por, según informaron entonces, un error en la vela del parapente, que se plegó cuando se encontraba a unos 80 metros de aterrizar.

Un mes después, el 11 de agosto, tuvo lugar un segundo fallecimiento mortal de un parapentista, en aquella ocasión un hombre de 55 años de Palma de Mallorca que sobrevolaba el Pico Canal Roya. El cuerpo sin vida fue rescatado por el GREIM de la Guardia Civil de Jaca (Huesca). La voz de alarma llegó a las 10.25 horas de aquel martes a través de una llamada del 112 Aragón, que alertaba de un accidente.

Tras desplazarse hasta la zona del Canal Roya el GREIM de Jaca, una unidad aérea de Huesca y un médico del 061, los expertos comprobaron que presentaba signos que no eran compatibles con la vida y trasladaron el cuerpo a la helisuperficie de Jaca. Allí lo recibieron los servicios funerarios para ser llevado al hospital Provincial de Huesca.

Otros rescates del fin de semana

Además del rescate del parapentista herido, el GREIM de Mora de Rubielos rescató al día siguiente, sábado 29, a dos senderistas enriscados en una ladera escarpada del barranco de la Bellena, en el término de Camarena de la Sierra (Teruel). Los accidentados fueron un hombre de 45 años y su hijo de 16.

Al recibir el aviso, los especialistas del GREIM de Mora de Rubielos se desplazaron al entorno del pico Javalambre y accedieron al barranco de la Bellena por su parte superior. A las 19.15 horas alcanzaron a las personas atrapadas, y tras comprobar que ambos se encontraban en buen estado de salud, procedieron a su extracción del cortado utilizando la técnica de guía de cuerda corta, remontando la ladera por la misma vía de acceso. En las labores de apoyo en tierra participó activamente una patrulla de la Guardia Civil del puesto de Sarrión.

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La actuación concluyó a las 20.15 horas, momento en que los rescatados y los agentes llegaron ilesos a la zona donde se encontraban sus vehículos.