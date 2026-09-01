Robo frustrado en Zaragoza: detenido un hombre tras arrebatar el bolso de una mujer mayor en una terraza de las Delicias

La Policía Nacional ha detenido en Zaragoza a un hombre como presunto responsable de un delito de hurto después de que arrebatara el bolso a una mujer de 69 años que se encontraba sentada en la terraza de un establecimiento del barrio de Las Delicias. Tres ciudadanos siguieron al sospechoso y consiguieron interceptarlo y reducirlo hasta la llegada de los agentes.

Los hechos ocurrieron sobre las 21.30 horas del pasado domingo, 30 de agosto, en la calle Unceta, cuando la Sala CIMACC 091 recibió el aviso de que una mujer había sufrido la sustracción de su bolso. Una patrulla de la Policía Nacional fue enviada inmediatamente al lugar para localizar al presunto autor.

Mientras los agentes se dirigían hacia la zona, recibieron nueva información que indicaba que varias personas habían conseguido retener al sospechoso en el cruce de las calles Portugal y Bolivia. Los ciudadanos habían actuado después de presenciar la huida del individuo tras cometer el hurto.

Según las primeras manifestaciones recogidas por los agentes, una mujer que caminaba por la zona observó cómo el individuo salía corriendo después de arrebatar el bolso a otra mujer que se encontraba sentada en la terraza de un bar.

La testigo comenzó entonces a seguir al sospechoso sin perderlo de vista y pidió ayuda a otros viandantes. Dos jóvenes que se encontraban en las inmediaciones se sumaron a la persecución y finalmente consiguieron interceptar al presunto autor y reducirlo en el suelo.

Cuando la patrulla policial llegó al lugar, el hombre todavía llevaba consigo el bolso que acababa de sustraer. Uno de los ciudadanos que había participado en la intervención se hizo cargo del bolso y se lo devolvió posteriormente a la víctima.

La víctima no pudo perseguir al sospechoso

La mujer, de 69 años, explicó a los agentes que estaba sentada en la terraza del establecimiento cuando el individuo pasó junto a ella y le arrebató el bolso que tenía colocado sobre la mesa. La víctima utiliza un andador y presenta dificultades de movilidad, por lo que no pudo seguir al presunto autor después de que este emprendiera la huida.

A pesar de ello, la mujer pidió auxilio inmediatamente después de lo ocurrido. Debido al estado de alteración provocado por el suceso, regresó a su domicilio antes de que los agentes llegaran a entrevistarse con ella directamente en el lugar.

En el interior del bolso llevaba diferentes efectos personales, entre ellos documentación, varias tarjetas bancarias, dinero en efectivo, las llaves de su domicilio y un teléfono móvil. El bolso fue recuperado íntegramente gracias a la intervención de los ciudadanos que siguieron al sospechoso.

Los agentes procedieron a la detención del individuo una vez localizado y lo trasladaron posteriormente a dependencias policiales para continuar con las diligencias correspondientes.

El detenido contaba con antecedentes policiales y, una vez finalizadas las actuaciones policiales, fue puesto a disposición de la autoridad judicial.

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La intervención de los tres ciudadanos permitió localizar al presunto autor pocos minutos después de la sustracción y recuperar el bolso de la víctima antes de que pudiera abandonar la zona. La Policía Nacional ha destacado en su actuación que los hechos fueron comunicados rápidamente a la Sala CIMACC 091, lo que permitió movilizar una patrulla y coordinar la respuesta mientras los ciudadanos mantenían localizado al sospechoso.