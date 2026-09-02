Detenido el presunto autor de varios incendios de contenedores en San José tras el aviso del centro asistencial al que acudía

La Policía Nacional ha detenido a un hombre residente en un centro asistencial de Zaragoza como presunto autor de un incendio que afectó a varios contenedores de residuos urbanos en la calle José Luis Pomarón. El arresto se produjo dentro del dispositivo policial desplegado ante el aumento reciente de incendios de este tipo en la zona de Camino de las Torres y las calles Lorenzo Pardo y José Luis Pomarón.

Los hechos ocurrieron sobre las 15.00 horas del pasado 28 de agosto, cuando la sala del CIMACC 091 recibió un aviso por un incendio en varios contenedores de la calle José Luis Pomarón.

Varias patrullas de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar, donde los Bomberos de Zaragoza ya trabajaban en las labores de extinción mientras agentes de la Policía Local mantenían acordonada la zona.

Durante la intervención, la directora de un centro asistencial cercano comunicó a los investigadores sus sospechas sobre uno de los residentes. Según explicó, agentes de otro grupo policial ya se habían interesado días antes por esta persona por su posible relación con hechos similares.

La responsable del centro aseguró que había visto al hombre salir de las instalaciones poco antes del incendio con un cartón en las manos y dirigirse hacia los contenedores. Instantes después, observó cómo comenzaba a salir humo de la zona.

Los agentes localizaron posteriormente al sospechoso en el interior del centro asistencial. Durante un cacheo de seguridad le encontraron varios mecheros y una caja con restos de hollín y olor a humo. Según la Policía Nacional, el hombre reconoció espontáneamente ante los agentes haber provocado el incendio.

Las llamas causaron importantes daños en los contenedores, de propiedad municipal, varios de los cuales quedaron completamente calcinados.

El detenido cuenta con numerosos antecedentes por hechos similares y está relacionado con otras investigaciones abiertas por incendios de contenedores registrados en la misma zona de Zaragoza. Tras su arresto fue trasladado a dependencias policiales y posteriormente pasó a disposición judicial.

La Policía Nacional mantiene abiertas las pesquisas para esclarecer otros incendios de características similares registrados tanto en la calle José Luis Pomarón como en la cercana calle Lorenzo Pardo.