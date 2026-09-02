Localizan en Alemania y mandan a prisión al presunto autor de una agresión sexual en La Almozara

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto responsable de una agresión sexual denunciada el 19 de agosto en el barrio de La Almozara, en concreto, en los alrededores de la avenida Ciudad de Soria. Ayer, el presunto autor fue detenido y puesto a disposición judicial.

Según explican desde la Policía Nacional, el detenido huyó de España tras la publicación en los medios de comunicación, entre ellos EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, de distintas informaciones sobre varias agresiones cometidas en el entorno del Parque del Agua. Al menos tres mujeres habrían sufrido y denunciado episodios similares a lo largo del mes de agosto. Las víctimas son una mujer que paseaba a su perro, una mujer sin hogar que fue amenazada con un cable y otra mujer que fue agredida y a la que robaron el teléfono móvil de madrugada. Por ahora, al detenido solo se le imputa la agresión sexual del 19 de agosto.

La investigación, asumida por la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, se desarrolló de manera rápida y eficaz hasta lograr la plena identificación del sospechoso. Según explican fuentes policiales, el individuo huyó de España tras ver las publicaciones en los medios y, después de realizar las gestiones policiales oportunas, fue localizado en Alemania. Posteriormente, fue trasladado a Zaragoza, donde fue detenido y conducido a dependencias policiales.

Este martes, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de la plaza número uno del Tribunal de Instancia de Zaragoza, que decretó su ingreso en prisión provisional.

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La situación generó gran inquietud en el barrio, cuyos vecinos salieron a la calle para alzar la voz contra la violencia y reclamar una mayor presencia policial. De hecho, la Policía Nacional ya había reforzado la vigilancia en la zona tras recibir al menos tres denuncias por hechos ocurridos en un mismo entorno y en un corto periodo de tiempo.