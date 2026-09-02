Tensión en Almudévar: así frustraron los vecinos un intento de okupación

La intervención de vecinos de Almudévar (Huesca) y de agentes de la Guardia Civil frustró anoche un intento de ocupación de una vivienda en la plaza Ortiz la localidad, en una actuación que terminó con una persona detenida por resistencia y desobediencia a la autoridad, según ha informado a EFE la Guardia Civil.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a EFE que el aviso se recibió entre las 22.30 y las 23 horas de este martes y que hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Huesca.

Durante la intervención, los agentes detuvieron a una persona por los delitos de resistencia y desobediencia, según las mismas fuentes, que han precisado que las actuaciones ya han sido judicializadas.

Antes de la llegada de los efectivos policiales, numerosos vecinos habían salido a la calle al percatarse de lo que estaba ocurriendo en la vivienda y aseguran que su presencia contribuyó a impedir que el intento de ocupación llegara a producirse.

La Guardia Civil no ha precisado las circunstancias concretas en las que se produjo el intento de acceso ni ha confirmado otros posibles incidentes durante la actuación.

Por su parte, la alcaldesa de Almudévar, Sofía Avellanas, ha explicado a EFE que los vecinos se encontraban “en alerta” ante posibles nuevas ocupaciones y al detectar lo que estaba ocurriendo decidieron congregarse en la calle para impedirlo.

Avellanas ha señalado que en la localidad, de alrededor de 2.500 habitantes, existen dos propiedades ocupadas, una situación que ha generado preocupación entre los habitantes y que llevó a organizar una charla por parte de la Guardia Civil.

En ese encuentro, según la alcaldesa, los agentes explicaron las diferencias entre allanamiento de morada y la ocupación y dieron indicaciones de cómo actuar ante actitudes sospechosas.

La alcaldesa considera que lo ocurrido esta noche supuso “poner en práctica” aquellas recomendaciones, aunque ha lamentado que haya sido necesario, pero ha destacado que la respuesta vecinal se produjo “con mucho respeto” y “cero violencias”.

Avellanas ha subrayado que los vecinos dejaron actuar a la Guardia Civil y ha afirmado que, pese a que el motivo de la movilización fue “lamentable”, la reacción del pueblo es para sentirse orgulloso.

La concentración vecinal quedó recogida en varios vídeos, “que hablan por sí solos”, en los que se observa a numerosas personas en las inmediaciones de la vivienda y la posterior intervención de los agentes.

Una de las vecinas que presenció lo ocurrido ha explicado a EFE que se encontraba en la calle con unos amigos cuando comenzó a ver a muchas personas corriendo que les contaron que se estaba produciendo un nuevo intento de ocupación.

Por tanto, acudió, junto a otros vecinos, para “hacer piña” y tratar de impedir que la entrada en la vivienda llegara a producirse.

Según su testimonio, cuando llegó al inmueble las personas que habían tratado de acceder ya lo habían abandonado y la Guardia Civil se encontraba en la zona.

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La vecina ha señalado que los ocupas permanecieron después por las calles de la localidad en una actitud “chulesca” y provocando a los residentes, una situación que generó momentos de tensión, pero en la que la Guardia Civil medió para evitar enfrentamientos.