Detenido en el barrio zaragozano de Delicias un hombre en busca y captura por malos tratos

Una patrulla de proximidad de la Policía Local de Zaragoza ha detenido este miércoles a un hombre de 51 años que tenía una orden de busca y captura por malos tratos físicos en el ámbito familiar.

La detención se ha producido a mediodía del miércoles en la avenida Navarra, en el entorno del Parque del Castillo Palomar, en el distrito zaragozano de Delicias.

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El detenido tenía una requisitoria en vigor emitida desde un juzgado de lo penal de la capital aragonesa, motivo por el que ha quedado a disposición de la autoridad judicial reclamante.