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Detenido en el barrio zaragozano de Delicias un hombre en busca y captura por malos tratos

El individuo, de 51 años, fue arrestado en la avenida Navarra al tener una orden judicial pendiente por violencia física en el ámbito familiar.

Coche de Policía Local de Zaragoza.

Coche de Policía Local de Zaragoza. / Europa Press

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

Una patrulla de proximidad de la Policía Local de Zaragoza ha detenido este miércoles a un hombre de 51 años que tenía una orden de busca y captura por malos tratos físicos en el ámbito familiar.

La detención se ha producido a mediodía del miércoles en la avenida Navarra, en el entorno del Parque del Castillo Palomar, en el distrito zaragozano de Delicias.

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El detenido tenía una requisitoria en vigor emitida desde un juzgado de lo penal de la capital aragonesa, motivo por el que ha quedado a disposición de la autoridad judicial reclamante.

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