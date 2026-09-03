Doble crimen de Tauste: qué se sabe y qué continúa sin esclarecerse de la trágica muerte de Javier y Esther

La investigación por las muertes violentas de Javier Sánchez y Esther Latorre, hallados sin vida en su vivienda de Tauste (Zaragoza) en la madrugada del pasado 7 de agosto, ha permitido construir una primera hipótesis sobre lo sucedido aquella fatídica noche. Sin embargo, siguen abiertas cuestiones esenciales, entre ellas la autoría material de las puñaladas, el reparto de funciones entre los dos investigados y el motivo del crimen.

Por el momento, todas las miradas están puestas en la hija mayor del matrimonio, Carlota, y en su novio, Luis Carlos, ambos en prisión. Los detalles que se conocen del crimen se desprenden del auto de prisión provisional dictado el 13 de agosto por la plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Ejea de los Caballeros. La resolución apunta que Carlota fue la que "impulsó" a Luis Carlos a cometer el crimen. Además, todo fue "planificado y ejecutado" por ambos.

Los principales indicios que el auto considera relevantes para la acusación de la pareja son varios. Por un lado están las autopsias, que acreditan las muertes violentas y las heridas de arma blanca. Por otro están las imágenes de cámaras de seguridad, que muestran el desplazamiento de los investigados entre Zaragoza y Tauste y un cambio de vestimenta entre la ida y el regreso, así como las conexiones de sus teléfonos móviles con antenas situadas a lo largo de ese recorrido.

También figura la ausencia de signos de forzamiento en la vivienda, por lo que se considera que los autores eran del entorno de las víctimas. Del mismo modo, Carlota presentaba lesiones que, según la valoración recogida por la jueza, serían compatibles temporalmente con las horas en las que se produjo el crimen.

Por último, constan las declaraciones de ambos investigados durante reconocimientos forenses. Por un lado, Carlota confesó el delito a su hermana, "a la que le dice que no veía otra manera de acabar las cosas", según recoge el auto, así como al médico forense. Por otro, Luis Carlos "reconoció haber causado la muerte de ambos (de Javier y de Esther), confesión que también hizo a dos amigos".

¿Quién cometio el crimen?

La hipótesis judicial señala que Javier Sánchez fue atacado primero, cuando se encontraba dormido en una habitación de la planta superior de la casa. Después, cuando Esther subió a esa zona de la vivienda, también habría sido agredida con numerosas puñaladas. ¿Pero quién portaba el arma? Esta es principal incógnita hasta el momento porque el auto reconoce expresamente que todavía no se ha determinado quién de los dos empuñó el cuchillo.

Tampoco está establecido el reparto exacto de funciones. La afirmación de que el crimen fue planificado y ejecutado por ambos es, por el momento, una conclusión indiciaria de la instructora. La investigación debe aclarar si los dos participaron directamente, si uno actuó como autor material y el otro de otra forma, o si la prueba conduce a una conclusión diferente.

El arma tampoco ha aparecido. A fecha del auto no se había localizado el cuchillo empleado ni la ropa que llevaban los investigados durante los hechos. Y el móvil del crimen es otra cuestión abierta. La resolución menciona un posible conflicto entre la hija y sus padres, pero no determina su contenido ni establece que fuera la causa del crimen. También queda por precisar la hora exacta de las muertes.

Los cuerpos fueron encontrados el sábado 8 de agosto por un familiar que acudió a la vivienda después de no poder contactar con el matrimonio. Tenían prevista una reunión familira para celebrar el cumpleaños de Esther, pero no acudieron.