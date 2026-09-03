La Policía Nacional detiene a dos hombres por robar en varios trasteros del barrio de las Delicias en Zaragoza

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos hombres como presuntos responsables de un delito de robo con fuerza en varios trasteros de un garaje situado en el barrio zaragozano de las Delicias.

Los hechos tuvieron lugar durante la mañana del pasado domingo, cuando una vecina alertó al CIMACC-091 de que había bajado al garaje donde se encuentran los trasteros del edificio y había observado su trastero con todas sus pertenencias revueltas, escuchando además ruidos que provenían del interior.

Hasta el lugar se desplazó inmediatamente un indicativo de Policía Nacional, quien a su llegada se cruzó con un individuo que salía por el rellano del edificio. Un vecino lo señaló como una persona ajena al inmueble, sospechando que podría haber accedido a la zona de trasteros.

Durante el cacheo de seguridad efectuado al sospechoso, los agentes localizaron un destornillador con la parte metálica doblada y otros efectos cuya procedencia no pudo justificar de manera coherente.

Los actuantes comprobaron posteriormente que varios trasteros presentaban signos de haber sido forzados, encontrándose candados manipulados y distintos espacios abiertos y revueltos. También observaron que uno de los vehículos aparcados en el garaje había sido manipulado y presentaba su interior completamente revuelto.

Por tales hechos, los agentes procedieron a la detención de este individuo como presunto autor de un robo con fuerza.

Poco después, otro patrulla policial fue requerida nuevamente en el mismo garaje al alertar otro vecino de que una persona se encontraba aparentemente escondida bajo un vehículo estacionado.

Los agentes localizaron a un hombre dormido debajo del vehículo, junto a una mochila, procediendo a su identificación y posterior cacheo de seguridad.

Dentro de la bolsa que portaba fueron localizados, entre otros efectos, tres juegos de llaves, una cabeza de martillo, una llave inglesa, varios mandos de garaje, dos tarjetas con muescas laterales susceptibles de ser utilizadas para la apertura de puertas mediante la técnica del resbalón y diversa herramienta.

Asimismo, durante la inspección de la zona donde se encontraba escondido, los agentes encontraron ocultas en el paso de rueda de un coche varias herramientas, entre ellas una llave tipo pico de loro, una llave fija, un puntal y varios destornilladores.

Ante la existencia de indicios que relacionaban los efectos intervenidos con la posible comisión de robos con fuerza en los trasteros y las puertas del garaje, los agentes procedieron a la detención del segundo varón.

Las investigaciones continúan abiertas con el objetivo de determinar la posible participación de otras personas en los hechos y esclarecer el alcance de los efectos sustraídos.

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Los detenidos fueron trasladados a dependencias de Policía Nacional, donde se instruyeron las correspondientes diligencias y quedaron a disposición de la autoridad judicial, quien decretó su libertad con cargos tras ser oídos en declaración.