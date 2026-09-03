Susto en el centro de Zaragoza: desalojan la sede de Telefónica por una fuga de gas

Los trabajadores de la sede de Telefónica en Zaragoza, en la calle Benjamín Jarnés, han sido desalojados durante algo más de 20 minutos por una fuga de gas en el edificio. La causa ha sido una incidencia a raíz de unos trabajos de mantenimiento que se están llevando a cabo, tras la cual ha habido una fuga de un gas que, eso sí, era inocuo.

Con todo, por protocolo y prevención, los presentes han tenido que abandonar las dependencias de la compañía durante un breve período de tiempo, hasta que la incidencia ha sido solucionada. Hasta el lugar se han desplazado los efectivos del 112 Aragón.