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Cuatro heridos tras el vuelco de una furgoneta en la A-23, a la altura de Villanueva de Gállego

La Guardia Civil investiga las causas del suceso

Imagen de las cámaras de la DGT, este viernes, donde se observa tráfico lento y el aviso de accidente.

Imagen de las cámaras de la DGT, este viernes, donde se observa tráfico lento y el aviso de accidente. / DGT

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Ana Lahoz

Ana Lahoz

Zaragoza

Cuatro personas han resultados heridas este viernes tras el vuelco de una furgoneta en la A-23, cerca de Villanueva de Gállego. Según han confirmado a este diario fuentes de la Guardia Civil, el siniestro ha tenido lugar a las 17.30 horas, en el kilómetro 301, sentido Zaragoza, cuando el vehículo se ha salido de la vía por el margen izquierda. Instantes después, ha volcado.

Los heridos han sido de caracter leve, según han matizado las mismas fuentes. Las causas del accidente se están investigando.

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La circulación se ha visto afectada como consecuencia del incidente, ya que se ha tenido que cortar un carril y eso ha provocado un tráfico lento en la zona. Las pantallas de la A-23 han anunciado el accidente a los conductores que se dirigían hacia Zaragoza, muchos probablemente para asistir al Vive Latino.

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