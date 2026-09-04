Golpe al tráfico de drogas en Zaragoza: 7 detenidos y 2.000 plantas de marihuana incautadas

La Guardia Civil ha detenido a 7 personas por un supuesto delito de tráfico de drogas, así como otro de pertenencia a grupo criminal a 6 de ellas, tras localizar un cultivo de marihuana en una finca situada en el término municipal de Aguarón (Zaragoza).

La investigación se inició a finales de agosto cuando se tuvo conocimiento, gracias a la colaboración ciudadana, de la posible existencia de una finca que podría estar dedicada al cultivo "outdoor" de cannabis.

Tras las gestiones realizadas por los agentes y la obtención de indicios que evidenciaban la existencia de la citada plantación en una finca rústica de la localidad de Aguarón, durante la mañana del 1 de septiembre, la Guardia Civil desplegó un operativo compuesto por 25 agentes en dicho terreno, donde se localizó una plantación "outdoor" de marihuana que albergaba unas 2.000 plantas de distintos tamaños, alteradas genéticamente para acelerar el cultivo.

Además de la plantación, fueron localizados numerosos efectos relacionados con el cultivo, secado y preparación de la sustancia, entre ellos, casi 16 kilos de cogollos de marihuana ya secos y distribuidos en bolsas, 17 secaderos colgantes repletos de cogollos, 6 cajas llenas de esta sustancia con un peso aproximado de 100 kilos preparados para proceder a su venta esa misma mañana, básculas de pesaje, ventiladores, dispositivos de medición de temperatura y humedad, fertilizantes y productos destinados al cultivo y ocultación de la plantación.

Durante la actuación fueron detenidas 6 personas cuando intentaban huir a pie del lugar al percatarse de la presencia policial, de edades comprendidas entre los 51 y 30 años de edad, 5 de nacionalidad albanesa y uno de nacionalidad española, por un supuesto delito contra la salud pública por tráfico de drogas y otro de pertenencia a grupo criminal.

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Por estos hechos también fue detenido el propietario de la finca, un varón, de 61 años de edad, de nacionalidad rumana como presunto autor de un supuesto delito contra la salud pública por tráfico de drogas.