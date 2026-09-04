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Una pelea de madrugada en un bar de San José deja cinco detenidos y dos heridos en el hospital

La intervención policial en el bar Michun II, escenario habitual de altercados, culminó con cinco detenidos y dos heridos leves, uno de ellos con una herida en la cara

Terraza del bario Michun II, en la calle Zaragoza La Vieja.

Terraza del bario Michun II, en la calle Zaragoza La Vieja. / JAIME GALINDO

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Carlota Gomar

Carlota Gomar

Zaragoza

Cinco detenidos y dos traslados al hospital. Este es el balance de la pelea que se produjo a la 1 de la madrugada del pasado jueves en un bar del zaragozano barrio de San José, donde tres jóvenes protagonizaron una ruidosa bronca con puñetazos, patadas y empujones generando, despertando a varios de los vecinos de la zona, que alertaron a la Policía Nacional.

Según ha podido saber este diario, la central de la Policía recibió el aviso a las 01.14 horas. En la llamada, uno de los vecinos alertaba de que se estaba produciendo una pelea entre tres personas en el interior del bar Michun II, en la calle Zaragoza La Vieja, que ya ha sido escenario de varios tumultos durante este año.

Según explicó uno de los vecinos que desde su ventana presenció la pelea, "varias personas salieron a toda velocidad del interior del local y continuaron una acalorada discusión que terminó con varias agresiones, entre ellas puñetazos, patadas y empujones".

Hasta seis coches de la Policía se trasladaron al bar, donde había dos jóvenes enfrentándose a otro y un cuarto intentando mediar y que también acabó siendo detenido ya que al solicitarle los agentes que se identificara se echó a correr para darse la fuga. Tras alcanzarlo e identificarlo se confirmó que tenía pendiente una reclamación judicial.

El quinto trasladado hasta los calabozos fue detenido por hurto, al aprovechar el jaleó y el desconcierto para robarle el móvil a uno de los implicados en la pelea.

Como resultado de la riña, dos personas tuvieron que ser trasladados al hospital, aunque ninguno de ellos de gravedad. Uno tuvo que ser atendido en el centro hospitalario por una herida en la cara con sangre y el segundo por una herida en el brazo. Previamente habían sido atendidos por los equipos sanitarios que se habían desplazado hasta el bar.

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No es la primera vez que la Policía Nacional se ve obligada a intervenir en esta calle de San José. A finales de abril, y con solo media hora de diferencia, se detuvo a cinco personas por peleas en dos bares distintos, Cardi y Michun II.

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