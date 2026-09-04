Susto en Parque Roma por un incendio en un décimo piso que provoca una intensa humareda
El único vecino que había en su interior ha abandonado la vivienda por sus propios medios
Un incendio declarado este viernes por la mañana en una vivienda de la urbanización Parque Roma, en Zaragoza, ha provocado una intensa humareda y ha movilizado a varias dotaciones de Bomberos de Zaragoza.
El aviso se ha recibido pocos minutos antes de las 9.53 horas, después de que numerosas personas alertaran a los servicios de emergencia al observar una gran cantidad de humo saliendo del edificio.
A las 9.53 horas han salido hacia el lugar efectivos de los parques 2 y 3, con un amplio dispositivo formado por dos vehículos autobomba, una autoescala, un coche de mando y una ambulancia.
El incendio se ha originado en una vivienda situada en un décimo piso. En el momento de iniciarse el fuego había una persona en el interior, aunque cuando los bomberos han llegado al inmueble ya había conseguido salir.
La importante cantidad de humo visible desde el exterior ha generado alarma entre los vecinos y ha motivado numerosas llamadas de aviso. Finalmente, el incendio ha podido ser controlado y no ha ido a más. No se han registrado daños personales.
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