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El tren turístico de los Galachos de Juslibol queda calcinado tras un aparatoso incendio

El fuego se declaró esta tarde cuando el vehículo se encontraba sin pasajeros y los Bomberos de Zaragoza necesitaron más de hora y media para extinguir las llamas

El tren turístico del Galacho de Juslibol, calcinado tras el incendio sufrido esta tarde.

El tren turístico del Galacho de Juslibol, calcinado tras el incendio sufrido esta tarde.

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Jorge Heras Pastor

Zaragoza

El tren turístico El Carrizal, que conecta Zaragoza con el Galacho de Juslibol, ha quedado completamente calcinado tras incendiarse este sábado por la tarde en las inmediaciones de este espacio natural. El vehículo se encontraba sin pasajeros en el momento en que se inició el fuego, según han confirmado varios testigos, por lo que no se han producido daños personales.

El aviso se recibió a las 17.53 horas y hasta el camino de Juslibol, en el término del barrio rural de Alfocea, se desplazaron efectivos de los Bomberos de Zaragoza. En el operativo participaron una unidad de mando y comunicaciones, una bomba urbana ligera y una bomba nodriza pesada. La intervención se prolongó durante una hora y 37 minutos.

La columna de humo negro generada por el incendio.

La columna de humo negro generada por el incendio. / El Periódico

El incendio, cuyas causas todavía se desconocen, ya ha sido extinguido por los Bomberos de Zaragoza. Las llamas han afectado a la cabeza tractora del tren y a dos vagones, que han quedado completamente calcinados. El convoy no llevaba pasajeros en el momento del incendio, por lo que no se han producido daños personales.

Columna de humo negro

Las imágenes tomadas tras la extinción muestran la magnitud del incendio, con la locomotora y los vagones reducidos prácticamente a sus estructuras metálicas. El incendio generó además una importante columna de humo negro que era visible desde distintos puntos de los alrededores.

El tren El Carrizal presta servicio como medio de acceso al Galacho de Juslibol, un espacio natural protegido de algo más de 100 hectáreas situado a las puertas de Zaragoza. El ayuntamiento limita el acceso de los vehículos particulares a motor y el tren permite llegar directamente desde la calle María Zambrano, en el Actur, hasta el Centro de Visitantes. La empresa Terceralia, SL presta este servicio de transporte a través de una concesión municipal.

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El servicio había retomado precisamente su actividad en septiembre tras el parón de julio y agosto. La temporada de otoño está prevista hasta finales de noviembre.

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